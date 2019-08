Somevakuutus lupaa suojaa identiteettivarkauksilta ja nettiuhilta – Tietoturvaprofessorin mukaan perinteiset vakuutukset purevat verkossakin

Teleoperaattori Telia kauppaa e-vakuutusta, joka lupaa suojaa identiteettivarkauksilta ja nettiuhilta. Tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan erikoistuneen professorin Tuomas Auran mukaan nykyisetkin vakuutukset kattavat internetissä tapahtuvat rikokset.

Muilla suomalaisilla teleoperaattoreilla ei ole vastaavaa vakuutusta. Teliallakin myynti on ollut toistaiseksi vaatimatonta.

– Olemme olleet vuoden pilottivaiheessa. Vakuutuksia on myyty kahdesta kolmeen tuhatta, kertoo johtaja Petri Vänttinen Teliasta.

Yhtiö lupaa vakuutuksen antavan sosiaalisen median käyttösuojan lisäksi kortti- ja verkkomaksuturvaa.

Aalto yliopiston tietotekniikan professoriAura sanoo, että hänen näkemyksensä mukaan e-vakuutuksessa on kyse lakiavun saamisesta tarvittaessa. Professori jakaa vakuutuksen identiteettivarkaus- ja yksityisyydensuojakysymyksiin.

– Vakuutus vaikuttaa amerikkalaiselta ilmiöltä, sillä EU:n tietosuojalainsäädäntö antaa yksittäisellekin ihmiselle oikeudet tietää ja tarkistaa tietonsa sekä vaatia korjauksia. USA:ssa saattaa tarvita juristia siihen, että saa virheelliset luottotietonsa korjatuksi, kertoo Aura.

Identiteettivarkaudet ovat yleensä hänen mukaansa petoksia, ja niitä sekä maksuvälinepetoksia on ollut kautta aikain.

– Varkauden ja oikeusturvan varalta jo olleet vakuutukset ovat päivittymässä toimimaan nykyajassa, jossa varkaudet tapahtuvat netissä, Aura sanoo.

Oikeusturvavakuutus kattaa professorin mukaan internetissäkin tapahtuvat rikokset.

– Maksujärjestelmät ja -mekanismit sekä niiden riskit ovat parhaiten hallittuja asioita verkkoturvassa, hän sanoo.

Yksityishenkilöiden nettivakuutukset eivät ole yleisiä

Pohjola Vakuutuksen vakuutuspäällikkö Hannu Partanen sanoo, että nettivakuutukset on Pohjolassa tiedostettu. Niiden varalle on suunnitelmia, mutta Partanen ei voi kertoa julkisesti enempää.

– Pohjola Vakuutus tarjoaa kybervakuutusta yrityksille, mutta henkilövakuutusta ei vielä löydy, sanoo Partanen.

Partasen mukaan netissä käytetyille luottokorteille on mahdollista saada suojauksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Markus Happonen kertoo, että yksityishenkilöille tarkoitettuja nettivakuutuksia ei ole juuri viraston tietoon tullut.

– Yrityksille räätälöityjä kybervakuutuksia on käytetty apuna tietoturvapoikkeamien, kuten tietomurtojen ja palvelunestohyökkäysten selvittämiseen. Tällä saadaan nopeutettua toipumiskykyä, Happonen kertoo.

Happosen mukaan Kyberturvallisuuskeskukseen voi ottaa yhteyttä, jos havaitsee kalastelu- tai huijaussivustoja.

– Kalastelusivustoja on mahdollista poistaa internetistä. Tarvittaessa voidaan tehdä teleoperaattoreille huijaussivustojen poistopyyntö, Happonen sanoo.

Telian mukaan enimmäiskorvaus eri korvauslajeilla on 3 000 tai 10 000 euroa. Omavastuut liikkuvat maksuttomasta 150 euroon tai kymmeneen prosenttiin kustannuksista. Kuukausimaksu on vajaa kymmenen euroa.

– 3 000 euroa vastaa likimain suomalaisen kuukausiansiota ja 10 000 euroa pankkitilillä keskimäärin olevaa rahamäärää, sieltä summat tulevat, Vänttinen sanoo.

STT

Kuvat: