Sorsastus ja karhun metsästys alkavat – Metsästäjien odotukset kaudelle korkealla

Sorsastuskausi alkaa tänään. Tänään käynnistyy myös muun muassa useiden kanalintujen sekä kanadanmajavan ja karhun metsästys.

Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton mukaan odotukset kaudelle ovat korkealla, koska monien riistaeläinten kannat ovat vahvat. Esimerkiksi valkohäntäpeuran pyyntilupia on myönnetty lähes 60 000.

Myös metsäkanalintuja on ennakkotietojen perusteella runsaasti.

Ekman muistutti kauden alla, että metsälle pitää muistaa lähteä maltilla. Kun riistaa on runsaasti, on metsästäjiä myös paljon liikkeellä.

– Silloin aina kasvaa se riski, että aseiden kanssa sattuu vahinkoja. Maltti mielessä ja jäitä hatussa, silloin hyvä tulee, Ekman sanoi viime viikolla STT:lle.

Vesilintukannat taantuneet

Usean vesilinnun tilanne on päinvastainen kuin metsäkanalintujen. Monen Suomessa tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan. Birdlife Suomi ja Metsästäjäliitto ovatkin yhteisessä tiedotteessaan kehottaneet välttämään taantuvien lajien metsästystä ja keskittymään kestäviin lajeihin.

Taantuvien lajien metsästystä on myös rajoitettu tällä metsästyskaudella. Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan Heli Siitarin mukaan esimerkiksi äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun punasotkan metsästys on tällä hetkellä kielletty kokonaan.

Petoeläimistä taas esimerkiksi karhua metsästetään tänä vuonna vähemmän. Suomen Riistakeskus on antanut 228 poikkeuslupaa alkavalle kaudelle. Lupien määrä on 32 alhaisempi kuin viime vuonna.

Poronhoitoalueella voidaan tämän lisäksi kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua.

Sekä Metsästäjäliitto että Birdlife Suomi toivovat, että kaikki metsästäjät ilmoittaisivat saaliinsa Oma riista -palveluun Metsästystilastoinnin parantamiseksi.

STT

