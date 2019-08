Sotasaaliina myllärin vaimoksi Halikkoon

95-vuotias salolainen Aino Manner muistaa, kuinka Halikon Kaninkolassa, aivan Kokkilantien vieressä, kohisi koski. Kosken partaalla oli mylly, ja hänen miehensä Ilmari Manner teki töitä sen myllärinä.

– Eivät ihmiset varmaan enää tiedäkään, että siellä oli koski ja mylly, hän arvelee.

Ensin myllärinä oli Ilmarin isä Ferdinand Manner , mutta sodasta palattuaan poika tarttui työhön. Sotasairaalassa Pälkjärvellä hän oli tavannut myös nuoren naisen, jonka toi mukanaan Kaninkolaan.

– Ilmari joutui sotasairaalaan keuhkoputkentulehduksen takia. Sitten hänet otettiinkin hommiin sinne, koska hän osasi soittaa haitaria. Lisäksi hän oli varusvaraston hoitajana.

– Minä tulin tänne sotasaaliina. Olin sotasairaalassa töissä sairaala-apulaisena. Kotipaikkani on Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä, Aino Manner kertoo pilke silmäkulmassa.

Pariskunta vihittiin Kaninkolassa, naapuritalossa vuonna 1946.

– Tarjoilu oli sellaista, kun sodan jälkeen oli. Ruokana oli ohraryynipuuroa. Mutta munia oli, ja niistä oli leivottu monenlaista.

Myllyt kuuluivat 1800-luvulla oleellisesti suomalaiseen maisemaan. Vielä 1900-luvun alkupuolellakin niitä oli toiminnassa paljon.

– Kaninkolan myllyssä tehtiin jauhoja ja ryynejä koko Kaninkolan kylälle: ihmisille ja eläinten rehuksi. Isommista taloista tuli jyviä säkkikaupalla ja pikkupaikoista pienempiä määriä.

– Joskus harmitti, kun Ilmari oli illalla juuri pessyt itsensä ja oli ruvettu syömään, ja sitten joku tuli ihan vain pienen jyväpussin kanssa. Mutta pakkohan sitä oli lähteä jauhamaan, Aino Manner muistelee.

Myllärillä oli oma paikkansa yhteisössä, ja niin oli myllärin vaimollakin.

– Myllärin vaimoa sanottiin Kaninkolassa myllärin matamiksi. Ilmarin äitikin tykkäsi, että häntä nimitettiin siten. Kun minä menin Saloon Osuuskaupan ravintolaan töihin, minua alettiin sanoa myllärin tyttäreksi, vaikken sellainen olekaan.

Ilmari ja Aino Manner ja tyttärensä Anneli asuivat myllyn vieressä olleessa talossa, joka on edelleen olemassa. Kun Aino Manner astelee pitkästä aikaa sen pihalle, hän ei meinaa tunnistaa paikkaa entiseksi – niin paljon suuria puita pihapiiriin on kasvanut.

Myllyrakennus on purettu jo ajat sitten, mutta jäljellä on kiviset perustukset ja myllykoneiston osia. Myllypato on vieressä, rapistuneena.

– Patoa pidettiin ehjänä niin kauan, kun mylly pyöri vesivoimalla. Padon yläpuolella oli iso lampi, jota me ruopattiin ja johon me ajettiin hiekkaa. Lapset uivat siinä ja meloivat pienellä puulautalla. Siitä tuli myös meidän saunaan pesuvesi, Manner muistelee.

Padon alapuolelle koskeen tulivat keväällä merestä kutemaan hauet ja säyneet.

– Säynäksiä oli niin paljon, että pyydystimme niitä sieltä käsin, ja se oli hauska huvi. Sieltä tuli myös rapuja.

1950-luvulla Ilmari Manner osti myllyyn sähkömoottorin, ja alkoi sahata myös tukkeja. 50-luvun loppupuolella sattui myös tapaus, joka on painunut Aino Mannerin mieleen.

– Kunta alkoi rakentaa joen yli kevättalvella uutta siltaa, ja silta oli melkein valmis, kun jäitten lähtö vei sen mennessään kovalla ryminällä. Jäät särkivät myös myllyn patoa, emmekä me sitä sitten enää korjanneet, kun meillä oli sähkömoottori. Sitten joki alkoi aina vain pienentyä.

60-luvulla tilat alkoivat hankkia sähkökäyttöisiä kotitarvemyllyjä, ja Kaninkolan myllyn käyttö väheni ja loppui lopulta kokonaan. Mannerit myivät paikan 1960- ja 70-lukujen taitteessa ja rakensivat talon Saloon.

Aino Manner työskenteli pitkään Osuuskaupan ravintolassa, minkä jälkeen hän ryhtyi pitämään Ollikkalassa kioskia. Kioskiyrittäjänä hän toimi melkein 20 vuotta.

Hänen puolisonsa Ilmari Manner tunnettiin Salossa musiikkimiehenä. Manner soitti haitaria monissa kokoonpanoissa. Aino Manner jäi leskeksi vuonna 1988.

Salon seudulla enää muutama mylly

japitivät Kaninkolan myllyä 1950-luvulla, Suomessa oli vielä yli 2 000 myllyä. Salon seudullakin niitä oli lukuisia.

– Melkein jokaisessa puronnotkossa on ollut jonkinlainen mylly. Halikon kirkonkylässäkin on ollut ainakin vielä 1800-luvulla tiettävästi seitsemän vesimyllyä, kertoo Rikala-seuran puheenjohtaja Jari J. Laiho.

– Tuulimyllyjäkin on ollut yllättävän paljon. Trömperin kestikievarissakin on ollut tuulimylly, joka on 1800-luvun lopulla purettu pois rautatien tieltä, hän mainitsee.

Salossa, nykyisen Pajulan kohdalla, on puolestaan ollut Myllymäki, joka sai nimensä sillä olleen Joensuun kartanon tuulimyllyn mukaan. Isoilla tiloilla oli omat myllynsä, ja kylissä jyvät jauhettiin yhteisissä myllyissä. Vesimyllyjen voimalla pyöritettiin usein myös sirkkeliä ja pärehöylää eli tehtiin lautoja ja kattopäreitä.

Myllyt alkoivat vähentyä 1960-luvulla, kun sähkömoottorit yleistyivät, maanviljelijät ryhtyivät jauhamaan itse rehuviljaa karjalleen, leipomoiden tarpeisiin alettiin rakentaa isoja myllyjä ja kotona leipominen vähentyi.

Tänä päivänä myllyrakennuksia on jäljellä vain harvassa. Salon ainoa alkuperäisessä paikassa oleva vanha tuulimylly on 1800-luvun alkupuolella rakennettu Halikon Kreivinmäen tuulimylly, jossa jauhettiin Wiurilan kartanon jauhot.

Vesimyllyjä on jäljellä joitakin, kuten Perniön Kirakan mylly, Muurlan Fiulmaakarin mylly ja Kiikalan Rekijoen mylly. Halikossa Sahan krotissa on edelleen vesimylly, joka tuottaa sähköä.

Myllynkivien voi nähdä vielä jauhamassa jyviä Perniön Kirakassa, missä myllyä on pyöritetty muun muassa kesäteatterinäytäntöjen yhteydessä.