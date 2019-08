Sudanin matka kohti demokratiaa etenee – maassa muodostettiin siirtymäajan neuvosto, joka hallitsee vuoteen 2022

Sudanissa on muodostettu riippumaton neuvosto, jonka on tarkoitus johtaa maata seuraavien reilun kolmen vuoden ajan. Sudania viime kuukaudet hallinnut armeija ja protestiliike ilmoittivat tiistai-iltana 11-jäsenisen neuvoston kokoonpanon.

Neuvostossa on viisi sotilasjäsentä ja kuusi siviilijäsentä. Siviilijäsenistä kaksi on naisia, joista toinen kuuluu Sudanin kristittyyn vähemmistöön.

Neuvostoa johtaa ensimmäisten 21 kuukauden ajan kenraali Abdel Fattah al-Burhan, joka on johtanut myös Sudanin sotilashallintoa. Burhan vannoo virkavalansa keskiviikkona.

Keskiviikkona nimitetään myös uusi pääministeri, protestiliikkeen valitsema entinen YK-taloustieteilijä Abdalla Hamdok.

Burhanin jälkeen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy 18 kuukaudeksi siviileille, kunnes vuonna 2022 on tarkoitus pitää demokraattiset vaalit.

Sotilasjuntta hallinnut huhtikuusta

Sudan on ollut sotilasjuntan hallinnassa siitä lähtien, kun armeija syrjäytti pitkäaikaisen diktaattorin Omar al-Bashirin huhtikuussa kuukausia jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen. Kuukaudet sotilashallinnon alla eivät ole sujuneet kivuttomasti, sillä siviilihallintoa vaativat mielenosoitukset ovat jatkuneet ja mielenosoittajia on toisinaan surmattu.

Heinäkuussa sotilasjuntta ja protestiliike pääsivät kuitenkin sopuun siirtymästä siviilihallintoon, ja tämän kuun alussa osapuolet sopivat perustuslaillisesta julistuksesta, joka luo muodollisen pohjan siviilihallinnolle. Asiakirjat siirtymäajasta allekirjoitettiin lauantaina seremoniassa, johon osallistui myös ulkomaisia kunniavieraita.

Protestiliikkeen keskuudessa on myönteisestä kehityksestä huolimatta vielä myös huolia muun muassa siksi, että yksi riippumattoman neuvoston sotilasjäsenistä on Mohamed Hamdan Daglo. Hän komentaa puolisotilaallisia RSF-joukkoja, joita pidetään syyllisinä kesäkuun alun verilöylyyn Khartumissa. Tuolloin asejoukot hajottivat kovin ottein istumamielenosoituksen armeijan päämajan edessä.

Bashirin oikeudenkäynti otsikoissa

Sudanissa oli silti tiistaina ilmassa paljon iloa, kun sanomalehdet revittelevät entisen presidentin al-Bashirin maanantaisella oikeudenkäynnillä. Kuvat Bashirista kaltereiden takana oikeussalissa symboloivat monille sudanilaisille vihatun hallituksen kaatumista. Bashiria syytetään Sudanissa korruptiosta, ja hän saa kansainväliseltä rikostuomioistuimelta syytteet sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta roolistaan Darfurin alueen sodassa.

– Bashir on tehnyt paljon meitä vastaan 30 vuodessa. Nälänhätää, koulutuksen puutetta, se mitä hän teki Darfurissa ja muut asiat. Niiden takia me tulimme kaduille ja kohtasimme kyynelkaasun ja häirinnän, sanoi mielenosoituksiin osallistunut lääketieteen opiskelija Fatma Abdallah Hussein.

