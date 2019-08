Sudanin osapuolet pääsivät sopuun perustuslaillisesta julistuksesta

Sudania johtava sotilasjuntta ja siviilihallintoa vaativa protestiliike ovat päässeet sopuun perustuslaillisesta julistuksesta, joka luo pohjaa siviilihallinnolle. Asiasta kertoo osapuolten neuvottelujen välittäjänä toimiva Afrikan unionin edustaja.

AU:n välittäjän mukaan suunnitteilla on julistuksen muodollinen allekirjoitustilaisuus.

Sotilasjuntta ja protestiliike sopivat viime kuussa Sudanien tulevien vuosien vallanjaosta. Maata on tarkoitus johtaa reilun kolmen vuoden ajan riippumaton neuvosto, jonka jälkeen siirryttäisiin siviilihallintoon.

Väkivalta on varjostanut neuvotteluja, ja viimeksi torstaina neljä mielenosoittajaa ammuttiin kuoliaaksi.

STT