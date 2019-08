Sukeltajaa etsitään Iso-Melkutin-järvestä Lopella

Lopella Kanta-Hämeessä kadonneen sukeltajan etsintätyöt jatkuvat edelleen Iso-Melkutin-järvellä, pelastuslaitos kertoo. Pelastuslaitos sai hälytyksen sukeltajien suosimalle kirkasvetiselle järvelle hieman ennen puoli yhtä iltapäivällä.

Päivystävän palomestarin Paavo Löyttyniemen mukaan sukeltajaa etsitään kaikuluotaimen avulla veneestä käsin sekä neljän sukeltajan voimin.

– Etsintäalue on noin sata kertaa sata metriä, Löyttyniemi kertoo.

Veden syvyys on paikalla keskimäärin noin 20 metriä.

Kadoksissa oleva sukeltaja on osa isompaa sukeltajaseuruetta. Palomestarin mukaan kadonnut on kokenut sukeltaja.

– Jokin poikkeava tilanne siellä on tapahtunut, Löyttyniemi arvioi.

Palomestarin mukaan sukeltaja voisi löytyä elossa, jos tämän happitankeissa on ollut riittävästi ilmaa.

Seurueen jäsenet olivat ensin etsineet kadonnutta omin voimin, mutta ovat jo palanneet rannalle.

STT

