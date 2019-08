Sunnuntaina luvassa jälleen sadekuuroja, sää säilyy lämpimänä koko maassa

Sunnuntaina on luvassa sadekuuroja lähes koko maahan, Ilmatieteen laitos ennustaa. Kartoilla näkyy myös ukkosia, jotka tosin jäänevät vain maan lounaisosien ylle.

– Ruotsin suunnasta lähestyy illalla matalapaineen keskus, joka saavuttaa maan lounaisosat yön aikana. Siihen liittyy sadekuurojen alue. Pilvisyys siis lisääntyy yöllä, ja sadekuurot levittäytyvät maan lounaisosista maan länsiosan pohjoisimpiin osiin puoleenpäivään mennessä, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo.

Ilman kosteus lisääntyy, ja maan lounaisimmassa osassa on tiedossa myös ukkosia.

– Olemme varoittaneet, että jos viidentoista metrin tuulia tulee, ne voivat aiheuttaa yksittäisiä pieniä vahinkoja, Viljamaa muistuttaa.

Meteorologin mukaan myös perustuuli voimistuu yön aikana, ja pohjoisella Itämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä on voimassa huomautus veneilijöille tuulesta, joka voi yltyä 13 metriin sekunnissa.

– Samalla myös maa-alueen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, paikoin navakaksi.

Sadekuuroja leviää maan keskiosaan iltaan mennessä, mutta voimakkaimmat ukkoset pysyttelevät maan lounaisosissa.

Sunnuntaina lämpötilat putoavat jonkin verran lauantain lukemista.

Viljamaan mukaan sunnuntaina lämpötila voi maan etelä- ja keskiosissa jäädä 18-20 asteeseen. Maan pohjoisosissa on sunnuntaina poutaisempaa, ja heikot sadekuurot yltävät vain Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin saakka.

– Lapissa voi olla melko aurinkoista, ja lämpötila voisi nousta 20 asteeseen.

Lauantaina iltapäivällä Kouvolassa mitattiin 24,3 ja Tampereella 24,1 astetta. Yli 20 asteen lukemia on lauantaina ollut laajasti Pohjanmaalta Pohjois- ja Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja maan lounaisosiin.

– Alkavalla viikolla kostea ilmamassa puskee aina vain pohjoisemmaksi, joten maanantaina voi olla maan etelä- ja keskiosassa vähän laajemmalla alueella ukkosia ja sadekuuroja.

STT

Kuvat: