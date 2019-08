Sunnuntaitorilla bändejä, steppiä ja puistomuskari

Salon sunnuntaitorilla esiintyy tulevana sunnuntaina kaksi bändiä. Lisäksi voi osallistua lasten puistomuskariin. Viime sunnuntaina esiintyneet steppaavat sisarukset Iida ja Niko Nyman nähdään vielä uudelleen.

Kello 10–12 kansanmusiikkiyhtye Mekkala esiintyy. Heillä on ohjelmistossaan sekä omia biisejä että kotimaista kansanmusiikkia ja folkia. Kokoonpano on soitellut yhdessä kolmisen vuotta ja esiintynyt myös Kaustisilla.

Mekkalan muodostavat Harri Poikulainen (koskettimet), Jaana Virtanen (viulu ja laulu), Arto Pasio (mm. mandoliini, lusikat, kitara, tinapilli, banjo ja laulu), Kauko Mäntylä (kitara ja mandoliini), Marianne Mattila (laulu ja rytmimuna), Leena Vesalainen (cajun ja laulu) sekä Erik Suomela (kitara ja laulu).

Niko Nyman on 13-vuotias ja on harrastanut steppaamista 5-vuotiaasta asti. Perhe asuu Ballston Lake nimisessä kaupungissa New Yorkin osavaltiossa. Viimeiset viisi vuotta hän on kilpaillut menestyksekkäästi steppaajana. Steppinumeroita nähdään bändien tauoilla alkaen kello 10.45. Esityksissä on mukana myös Nikon sisko Iida Nyman.

Klo 12–14 nähdään ja kuullaan Lahjattomat. Yhtye on vanha salolainen pop-rock-yhtye, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan. Lahjattomat ovat Kai Tulonen (laulu, huuliharppu ja akustinen kitara), Tuomas Rislakki (kitara), Juha-Pekka Kirveslahti (basso ja laulu), Sami Sjöberg (rummut ja perkussiot), Kim Vuori (koskettimet ja akustinen kitara) sekä Aki Toivoniemi (puhaltimet, akustinen kitara ja haitari).

Tykkipuistossa jatkuu lasten oma puistomuskari kello 13. Musiikkipedagogi Anna Schukov toimii opettajana. Kaikenikäiset lapset voivat osallistua muskariin, myös vauvat vanhempansa kanssa. Etukäteisilmoittautumista ei ole ja muskari on maksuton. Tapahtuman järjestävät Lasten Laulukaupunki ry ja Salon Torikaffe.