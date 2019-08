Irina Björklundin tähdittämä suomalainen uutuussarja tarttuu terrorismiin – poliittinen trilleri Peacemaker ammentaa tosielämän kriiseistä

Kivilinnoituksen portilta juoksee sotilaita. Irina Björklundin ja Mikko Nousiaisen esittämät rauhanneuvottelija ja henkivartija lähestyvät linnoitusta. Sisällä on tapahtunut aseellinen yhteenotto.

Suomalaisyhtiö MRP:n (Matila Röhr Productions) Peacemaker-sarjaa kuvataan Espanjassa Sevillan lähellä Carmonan kaupungissa, jonka maurillinnoitus esittää Granadan kuuluisaa Alhambraa.

Ohjaaja Antti-Jussi Annila puhuu näyttelijöille suomea ja muulle työryhmälle englantia. Avustajia taas käsketään espanjaksi. Tänään avustajia on paikalla 85. He esittävät sotilaita, erikoisjoukkojen jäseniä ja turisteja, jotka pakenevat terrori-iskua.

– Rauhanneuvottelijoiden ammatista ei ole (aiemmin) tehty draamasarjaa. Suuri osa draamoista kertoo pahoista asioista, joita maailmassa tapahtuu. Harvemmin keskellä ovat ihmiset, jotka tekevät työtä sen eteen, että pahuuden määrä vähenisi, Björklund sanoo.

Björklund esittää Suomen entistä ulkoministeriä, jolla on uusi ura rauhanneuvottelijana. Sarjan poliittisiin teemoihin kuuluvat terrorismi, kurdien asema ja kansainvälisen asekaupan koukerot.

– Suuri haasteeni oli, miten voisin näytellä rauhanneuvottelijaa, koska he ovat niin poikkeuksellisia ihmisiä. Tehtävä vaatii valtavasti yleissivistystä ja elämänkokemusta, kertoo Björklund.

– Alan ihmisten kanssa keskustelemalla ymmärsin työtä ja sen tekijöitä.

Peacemakerin erikoispiirteisiin kuuluu, että tekijöiden konsultoimien ammattilaisten nimiä ei paljasteta. Työ on niin salaista.

Rajumpia käänteitä kuin Ahtisaaren uralla

Peacemakerin budjetti on 7,5 miljoonaa euroa. Se on kalleimpia suomalaisia sarjatuotantoja. Vertailun vuoksi uusi Tuntematon sotilas -elokuva taistelukohtauksineen maksoi hieman vähemmän.

Sarja nähdään Suomessa Ylellä ensi vuonna. Tavoitteena on laaja kansainvälinen levitys. Tuottaja Johanna Enäsuon mukaan kiinnostusta herättää jo tyyli.

– Nordic noirista (synkistä pohjoismaalaisista rikossarjoista) on ylitarjontaa. Peacemaker on lajityypiltään poliittinen trilleri, Enäsuo sanoo.

– Kansainvälisissä sarjatapahtumissa meiltä on kysytty, miksi aihepiiristä ei ole aiemmin tehty sarjaa. On helppo vastata, että teillä ei ole Martti Ahtisaarta.

Käänteet Peacemakerissa ovat ainakin rajumpia kuin Ahtisaaren julkisella uralla. Käsikirjoittaja Eriikka Etholén-Pajun ja Enäsuon kehittämän tarinan alussa päähenkilö saa maailman huomion kertomalla YK:n yleiskokouksen istunnossa Suomen kauppaavan aseita maahan, jonne niiden myynti on kielletty.

Käsikirjoittaminen alkoi vuonna 2015. Monet tarinan palaset ovat osoittautuneet ennustuksellisiksi.

– Saatuani käsikirjoituksen luin lehtiä eri tavalla, ohjaaja Annila kertoo.

– Uutiset kansainvälisestä asekaupasta ja ex-ministerin matkakumppanin kuolemasta salaperäisissä olosuhteissa Keniassa kertoivat aivan uutta tarinaa.

Suomi mukaan skandinaaviliigaan

Annila, jolta on viimeksi nähty elokuva Ikitie, ohjaa koko sarjan. Kuvauspäiviä kertyy noin sata. Keskiverto suomalainen elokuva kuvataan alle 30 päivässä.

Touko-elokuu kuvattiin Kanariansaarilla, joiden maisemat esittävät muun muassa Syyrian ja Turkin rajaseutuja.

Björklundinkin uralla näin pitkä yhtäjaksoinen hanke on harvinaisuus – ja hänet halutaan pääosaan myös toiselle kaudelle. Suomalaisen sarjatuotannon uutta nousukautta Björklund kommentoi vain varovaisesti.

– En juuri katso televisiota ja asun ulkomailla, näyttelijä toteaa.

– Mutta on selvää, että osaamista löytyy. Skandinaviassa on osattu tehdä ison budjetin sarjoja jo pidempään. Ihanaa, että Suomi pääsee mukaan.

Kansainvälisessä seurassa

Peacemaker-sarjassa Irina Björklundin ja Mikko Nousiaisen rinnalla nähdään esimerkiksi Bond-elokuva CasinoRoyalessa pikkuroolissa esiintynyt saksalainen Richard Sammel ja ruotsalainen Louise Peterhoff, jolla on näkyvä rooli kesän kauhuhitissäMidsommar.

Oikeaan Alhambraan ei kuvauslupia heltynyt, sillä terrorijärjestö Isis on uhannut tunnettua matkailukohdetta videollaan.

– Käsikirjoittaessamme koetimme miettiä maailmanpolitiikkaa viiden vuoden aikajänteellä. Nyt joku voisi kuvitella, että olemme poimineet aiheita otsikoista, mutta meillä oli tietolähteitä kansainvälisen politiikan kentiltä, tuottaja Johanna Enäsuo sanoo.

Poliittinen aihepiiri vaikeutti roolitusta. Turkkilaisten rooleihin löytyi näyttelijöitä lähinnä Saksasta.

– Roolit olivat monille turkkilaisille ja kurdilaisille näyttelijöille isoja riskejä, Enäsuo arvioi.

– Se tiedetään, että ei tätä Turkkiin myydä.

