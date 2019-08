Suomalaisten suosimat palloilusarjat pysyvät entisillä kanavillaan – Yle ei haasta maksu-tv:tä hintakilpailussa ainakaan vielä

Eurooppalaista jalkapalloa seuraavien televisiokatsojien ei tarvitse tänä kesänä päivittää kanavapakettejaan. Suurimmat liigat näkyvät samoissa palveluissa kuin viime kaudella.

Brittijalkapallon televisiointioikeudet ovat yhä Viasatilla. Suoria Valioliiga-lähetyksiä nähdään perjantaina alkavalla kaudella 232. Myös saksalaisen, ranskalaisen ja belgialaisen jalkapallon ystävät kääntyvät Viasatin puoleen.

Viasat keskittyy syksyllä myös miesten maajoukkueen ottelulähetyksiin. Varsinkin EM-kisoihin pääsyn kannalta ratkaisevaan otteluun aiotaan panostaa, kanavan tiedotuksesta kerrottiin.

Espanjan liigasta ensisijaisesti kiinnostuneiden futisfanien valinta on C More. Sen kanavilla näkyvät La Ligan lisäksi eurocupit. Italian Serie A:ta pelataan Ruutu-palvelussa.

Jääkiekossa Liigan oikeudet pysyvät Telialla. Viasat näyttää NHL:ää ja KHL:ää, kun C Moren valikoimaan kuuluu Mestarien liiga CHL.

Leijonien jokakeväiset MM-kekkerit ovat yhä C Morella, mutta muiden maaotteluiden sekä nuorten ja naisten MM-kisojen oikeudet on myyty Discoverylle. Se tarkoittaa käytännössä näiden pelien siirtymistä Eurosportille ja ilmaiselle TV5:lle.

Yle haluaa selkeitä kokonaisuuksia

Entä Yle?

Urheiluoikeuksista vastaavan päällikön Robert Portmanin mukaan on epätodennäköistä, että yleisradioyhtiö seuraisi säännöllisesti isoja liigoja ainakaan alkavalla kaudella.

Tiettyyn ajankohtaan sidottavat ottelulähetykset sopisivat Ylen ohjelmakaavioon. Esimerkkejä tällaisesta konseptista ovat tiistai-illan Mestarien liiga -lähetykset ja Valioliigan lauantaikierros.

– Yle on tähän asti pidättäytynyt näiden esitysoikeuksien kisaan lähtemisestä, mutta emme sulje pois mitään vaihtoehtoja, Portman kommentoi hintakysymystä.

Yle välitti kaudella 2018-19 yksittäisen ottelun sekä Valioliigasta että NHL:stä. Ne jäivät Portmanin mukaan yleisösuhteen kannalta irrallisiksi.

– Neuvottelemme mieluummin selkeistä kokonaisuuksista ja olemmekin esimerkiksi sopineet esittävämme jalkapallon Italian cupia tulevat kaksi kautta. Muitakin vaihtoehtoja on, Portman kertoi.

Ylen perinteistä aluetta ovat arvokisat ja maaottelut.

– Pyrimme jatkossakin olemaan mukana suomalaisten kokiessa suuria tunteita urheilun yhteydessä. Samalla teemme työtä tasa-arvon ja monipuolisuuden edistämiseksi entistä vahvemmin, Portman linjasi.

Sisäpalloilut näkyvät Ylen televisiokanavilla etenkin cupeissa. Osaa sarjoista voi katsella Yle Areenassa.

– Olemme viime vuosien aikana hyvässä yhteistyössä kotimaisten palloilusarjojen kanssa kokeilleet erilaisia malleja ja jatkamme sitä työtä määrätietoisesti, Portman sanoi.

Myös muut kotimaiset toimijat välittävät sisäpalloilua. Salibandyliiga ja lentopallon Mestaruusliiga ovat näkyneet Ruudusta ja Korisliiga Elisa Viihteestä. Eri lajien ja sarjojen yksittäisiä otteluita lähettää usein myös VeikkausTV.

