Suomalaistutkimus: Psykopaateilta löytyi muutoksia geenien ilmentymisessä – tulokset avaavat mahdollisuuden uuteen hoitomuotoon

Monet aiemmin autismiin liitetyt geenit ilmentyvät väkivaltaisilla psykopaateilla poikkeavasti, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta. Tulokset voivat avata mahdollisuuksia psykopatian hoitoon.

Psykopatian tiedetään olevan vahvasti perinnöllistä, mutta tähän asti ei ole tiedetty, liittyykö siihen poikkeavuutta geenien tai proteiinien ilmentymisessä hermosoluissa, Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Psykopatia on antisosiaalisen käyttäytymisen äärimmäinen ilmenemismuoto. Tiedotteen mukaan arviolta prosentti yleisväestöstä ja 10-30 prosenttia rikoksista tuomituista on psykopaatteja.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Karoliinisen instituutin yhteistyönä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Molecular Psychiatry -lehdessä.

Tulokset vahvistavat tekijöitä psykopatian taustalla

Tutkimuksessa selvitettiin psykopatialle ominaista geenien ja proteiinien ilmentymistä kantasoluteknologian avulla.

Tutkimukseen osallistui psykopaattisia väkivaltarikollisia ja terveitä verrokkihenkilöitä. Koska psykopaatit olivat myös päihderiippuvaisia, mukana oli lisäksi ei-psykopaattisia päihderiippuvaisia henkilöitä. Näin pystyttiin erittelemään, mitkä poikkeavuudet liittyvät pelkästään psykopatiaan.

Tulokset osoittivat, että psykopatiaan liittyy muutoksia lukuisten geenien ilmentymisessä. Geenien ilmentymiserot selittivät 30-92 prosenttia psykopatian oireista, tiedotteessa kerrotaan. Monet näistä geeneistä on aiemmin liitetty myös autismiin.

Psykopatiaan liittyi myös glukoosimetaboliaan ja opioidijärjestelmään liittyvien proteiinien poikkeavaa ilmentymistä. Useissa tutkimuksissa on aiemmin saatu viitteitä siitä, että väkivaltaisuuteen ja psykopaattiseen käyttäytymiseen liittyy poikkeavuuksia aivojen välittäjäainejärjestelmässä ja glukoosiaineenvaihdunnassa.

Uudet tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että opioidijärjestelmän poikkeava toiminta on yksi tekijä psykopatian taustalla. Tämän perusteella opioidijärjestelmän tasapainottaminen voisi olla mahdollinen psykopatian hoitomuoto, tutkimuksesta kerrotaan.

https://www.nature.com/articles/s41380-019-0488-z

STT

Kuvat: