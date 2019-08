Suomelle on huomautettu toistuvasti poliisin tiloissa säilytettävien tutkintavankien oloista, ministeriöllä alustavia ratkaisuja

YK:n kidutuksen vastainen komitea on vaatinut Suomelta, että tutkintavankien säilyttäminen poliisin tiloissa loppuu vuoteen 2025 mennessä. Komitea on huomauttanut muun muassa tutkintavankien huonoista ulkoilumahdollisuuksista ja mielekkään tekemisen puutteesta.

Oikeusministeriöllä on alustavia suunnitelmia, miten tavoitteeseen päästäisiin. Yksi vaihtoehto olisi rakentaa Rovaniemelle uusi yksikkö ja Vantaan vankilan yhteyteen lisärakennus tutkintavangeille, kerrotaan oikeusministeriön rikoksen torjunnan ja seuraamusten yksiköstä.

STT