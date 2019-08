Suomen EM-joukkuekilpailuryhmään muutoksia, Ruuskanen jättäytyy pois joukkueesta

Viime viikonloppuna Kalevan kisoissa kantapää puudutettuna kilpaillut keihäänheittäjä Antti Ruuskanen ei kilpaile viikonloppuna Puolan Bydgoszczissa EM-joukkuekilpailun Superliigassa. Ruuskasen korvaa Kalevan kisoissa kolmanneksi sijoittunut Toni Kuusela, jonka kauden paras tulos on 83,40.

Ruuskasen manageri Juha Lindblomin mukaan on parempi, että Ruuskanen hoitaa jalkaansa levolla. Ruuskasen on tarkoitus olla mukana 24.-25. elokuuta Tukholmassa kilpailtavassa Ruotsi-ottelussa.

– Loppukesää ja syksyä ajatellen tukijalan tilanne ei aiheuta huolta. Nyt vaiva estää täysivauhtiset ja -tehoiset heitot. Kunnollinen paraneminen vaatii pienen lepo- ja harjoitustauon, Lindblom sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Kuusela on EM-joukkuekilpailussa ensikertalainen. Ruuskasen paikkaa tarjottiin häntä ennen Kalevan kisat voittaneelle Lassi Etelätalolle.

– Hän (Etelätalo) päätti pysyä aiemmin itselleen laatimassaan kilpailusuunnitelmassa, kertoi SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola tiedotteessa.

Myös naisissa muutoksia

Naisten puolelta pois aiemmin nimetystä joukkueesta jää pikajuoksija Milja Thureson. Hänen tilallaan 400 metrillä juoksee Amira Chokairy, joka oli jo aiemmin valittu 4 x 400 metrin viestijuoksuun. Miesten 4 x 100 metrin viestijoukkue muuttuu siten, että Otto Ahlforsin korvaa Konsta Alatupa.

Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Camilla Richardsson kilpailee Bydgoszczissa vain 3 000 metrin estejuoksussa. 5 000 metrillä Richardssonin korvaa Janica Rauma. Rauman tilalla naisten 3 000 metrin kilpailussa juoksee puolestaan Nathalie Blomqvist.

Bydgoszcziin matkustavassa joukkueessa on varalla pika- ja aitajuoksija Eveliina Määttänen.

