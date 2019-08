Suomen järvet voivat hyvin, rannikkovesien tila heikentynyt

Suomen järvien pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistä 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa, selviää Suomen ympäristökeskuksen arviosta. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013.

Suomenlahden kunto on parantunut, mutta rannikkovedet eivät ole pääosin saavuttaneet hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

Alustavassa arviossa on mukana lähes 7 000 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa.

Vesien tila arvioidaan kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi.

