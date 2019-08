Suomen merkittävin some-vaikuttaja on 24-vuotias tubettaja Mmiisas

Suomen vaikuttavin some-vaikuttaja on 24-vuotias tubettaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila. Asia selviää sosiaalisen median seurantaan ja analytiikkaan keskittyneen Meltwaterin julkaisemasta selvityksestä.

Mmiisas tavoittaa Youtube-videoillaan keskimäärin yli 100 000 suomalaista. Instagramissa hänellä on lähes 430 000 seuraajaa. Rotola-Pukkilan kanavat tavoittavat enimmäkseen alle 25-vuotiaita naisia, joita kiinnostavat esimerkiksi musiikki, matkustaminen, opiskelu ja valokuvaus, Meltwaterin tiedotteessa kerrotaan.

Toiseksi tärkein vaikuttaja on tubettaja Lakko eli Eric Savolainen, jonka Youtube-kanavalla on noin 550 000 seuraajaa.

Kolmanneksi vaikuttavimmaksi nousi tubettaja Roni Bäck. Hänen kanavallaan on lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Selvityksessä on vertailtu 40 000 suomalaisen sosiaalisen median vaikuttajan ja mikrovaikuttajan dataa. Selvityksessä huomioitiin vaikuttavuus eri sosiaalisen median alustoilla ja tarkasteltiin esimerkiksi, kuinka sitouttavaa vaikuttajan sisältö on ja kuinka hänen seuraajamääränsä kehittyvät.

Selvityksen ulkopuolelle jätettiin muusikot, meemitilit ja televisiosta tutut julkkikset.

STT

Kuvat: