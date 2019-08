Maailmanmestari Serbia oli numeroa liian suuri Suomelle: ”Tällaista peli on aivan huipulla”

Hurmosalku 4-0- ja 7-3-johtoasemassa antoi naisten lentopallomaajoukkueelle vahvan latauksen EM-turnauksen avausottelussa, mutta kovin kauan Serbia ei katsellut suomalaisten juhlimista. Maailmanmestari ja Euroopan mestaruuttaan puolustava Serbia antoi Suomelle oppitunnin voimapelaamisesta.

Serbia löi Suomen Turkin Ankarassa 3-0 (25-17, 25-15, 25-17).

– Ottelun alun kahdesta torjunnasta tuli huikeat fiilikset. Aika nopeasti sitten kuitenkin huomasi, että meidän ja heidän hyökkäyspelillä on aika huima ero, Suomen hakkuri Piia Korhonen kertoi.

Korhonen muistutti, ettei Suomi ole koskaan pelannut näin kovaa vastustajaa vastaan.

– Tällaista peli on aivan huipulla, 12 pistettä iskenyt Korhonen sanoi.

Serbian kivikova torjunta teki hyökkääjän elämän vaikeaksi, sillä hyökkäyksissä edessä oli ainakin tiukka muuri. Siksi Suomi käytti paljon taktiikkaa, jossa iskulyönnit suunnattiin vastustajan torjunnan käsistä rajojen ulkopuolelle. Toinen vaihtoehto oli voimajuju tyhjään kohtaan kenttää.

– Vastustajan peliä oli vaikea lukea, keskipelaaja Roosa Laakkonen kertoi.

Riikilä loukkasi nilkkansa

Laakkonen ei liikoja jännittänyt, vaikka Suomi pääsi EM-turnauksessa tositoimiin ensi kertaa 30 vuoteen.

– Jokaisella on oma tapa valmistautua. Minä pysyin rauhallisena ja ajattelin, että on ihan sama, kuka siellä on vastassa. Serbia tai Ruotsi, Laakkonen sanoi.

Suomi peluutti ottelussa lähes koko kokoonpanoaan. Ainoa, joka jäi ilman peliaikaa, oli toinen libero Tiiamari Sievänen. Jobinpostia toi yleispelaaja Emmi Riikilän oikean nilkan pyörähtäminen, kun hän tuli alas torjuntatilanteesta toisessa erässä.

– Vielä ei tiedä, miten vakavasti kävi. Nilkka varmasti kuvataan, päävalmentaja Tapio Kangasniemi sanoi.

Koskelo koki hyökkäysvoiman

Vaikka avausottelu Serbiaa vastaan päättyi odotettuun tappioon, suomalaiset saivat lähteä hotellille pystypäin. Ankaran Spor Salonu -hallissa muutama kymmenen suomalaiskannattajaa sai nähdä omiltaan hyviä suorituksia. Libero Koskelo sai katsojat huokaamaan upealla puolustuksellaan, josta pallo kimposi melkein katossa olevaan mediakuutioon.

– Pallo osui aika kovaa olkapäähän. Rupesi oikein kuumottamaan. Tuli sen verran kovaa, Koskelo nauroi.

Koskelo onnistui vastaanotossakin ja sai paljon töitä. Se oli hänen mieleensä.

– Tässä pelissä oli paljon hyvää. Täytyy muistaa, että oli maailmanmestari vastassa.

Päävalmentaja Kangasniemi iloitsi myös joukkueen vahvasta alusta.

– Puolustimme, torjuimme ja hyökkäsimme railakkaasti. Serbia on silti niin hyvä joukkue, että se pystyy tekemään puolen erän aikana tarvittavan muutoksen. Joskus siihen riittää, että heidän valmentajansa nousee seisomaan, Kangasniemi tuumasi.

Huomenna vastustajan pelitapa vaihtuu, kun Suomi kohtaa Turkin kello 19.30. Sinivalkoisten kanssa A-lohkossa mittelevät myös Bulgaria, Kreikka ja Ranska. Lohkosta neljä parasta maata pääsee 16 joukkueen neljännesvälieriin.

STT

Kuvat: