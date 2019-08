Suomen Venäjä-suhteissa korostuu jatkuvuus kuten muussakin ulkopolitiikassa, arvioi tutkija

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa korostuu jatkuvuus, mikä näkyy myös suhteessa Venäjään, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.

Hän pohtii, että ylipäätään kansainvälisessä politiikassa Suomi on melko lailla samoissa asemissa, joissa se on ollut viime vuodet.

– Esimerkiksi Venäjän kanssa pidämme yllä dialogia ja pyrimme ymmärtämään, mitä Kremlissä ajatellaan, Pesu sanoo.

Käytännön tasolla Suomi tekee Venäjän kanssa yhteistyötä esimerkiksi Itämeren aluetta ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä.

Pesu kuitenkin muistuttaa, että syvempi yhteystyö, jota harjoitettiin Venäjän ja EU:n välillä ennen Ukrainan sotaa, on edelleen jäissä, koska Ukrainan suhteen ei ole tapahtunut edistymistä.

Lähiaikoina Suomessa aletaan laatia uutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Pesu ei näe mitään erityistä tarvetta sille, että poliitikkojen pitäisi hienosäätää linjaa Venäjän suhteen.

– Korkean tason yhteyksien ylläpitäminen vakiintui aika lailla heti sen kevään 2014 tapahtumien jälkeen. Mielestäni tämä on ihan hyvin sopeutettu EU:n Venäjä-politiikkaan, Pesu sanoo.

Venäjä-suhteillaan Suomi pystyy myös profiloitumaan Euroopan unionissa. Pesu arvioi, että toimivien Venäjä-suhteiden voi sanoa lisäävän kiinnostusta Suomea kohtaan.

EU on Suomen ulkopolitiikan kannalta keskeinen foorumi, jossa pieni maa pystyy tuomaan omia näkemyksiään esille.

– Tulevien vuosien ulkopolitiikan yksi ydinkysymys on se, miten Suomen arvoperustaiset, monenkeskisyyttä, avoimuutta ja vapaata kauppaa korostavat näkemykset sovitetaan tähän vähän ikävämpään maailmaan, jossa on kilpailullisempi luonne.

Ajankohtaiset asiat pöydällä

Presidentti Sauli Niinistö tapaa huomenna Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Niinistö kommentoi tänään suurlähettiläspäivillä Helsingissä, että Suomella ja Venäjällä ei ole erityisiä ongelmia ratkottavanaan kahdenvälisissä suhteissa. Niinistö uskoo, että esille nousevat myös Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus.

Tutkija Pesu uskoo Niinistön ja Putinin tapaamisen sujuvan rutiininomaisesti. Hän pohtii, että keskusteluissa merkittävässä roolissa lienee myös kansainvälisen tilanteen läpikäynti, kuten Persianlahden tapahtumat, Ukrainan sota ja suurvaltasuhteet.

Putin tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Tapaamisen yhteydessä Macron kommentoi, että Ukrainassa on presidentti Volodymyr Zelenskyin valinnan myötä todellinen mahdollisuus rauhaan.

Pesu muistuttaa, että Ukrainan sodan ratkaisu on kuitenkin sidottu Minskin sopimukseen, josta Ukrainalla ja Venäjällä on hyvin erilaiset näkemykset.

– Macron haluaa nyt olla tuohon suuntaan aktiivinen, mutta ihmettelen, että tällä saataisiin aikaan joku läpimurto. Siitä olen aika pessimistinen, Pesu arvioi.

STT

Kuvat: