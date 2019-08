Suomen viisumihakemuksiin tulossa muutoksia venäläisille – Venäjän mediassa ihmeteltiin ajankohtaa

Suomeen tulevien viisumihakemusten liitteisiin Venäjällä on tulossa muutoksia ensi kuusta lähtien. Suomen suurlähetystö Moskovassa, Suomen Pietarin-pääkonsulaatti sekä Petroskoin ja Murmanskin toimipisteet alkavat noudattaa EU-maiden yhteistä käytäntöä viisumihakemusten liitteeksi vaadituista asiakirjoista syyskuun alussa, kertoo ulkoministeriö. Suomen liitevaatimukset ovat sitten samat kuin muiden Schengen-maiden. Suomi on tarvittaessa pyytänyt viisumihakemuksiin Venäjällä tarkentavia liitteitä jo aiemmin.

Varallisuuden voi todistaa esimerkiksi palkkatiedot sisältävällä työtodistuksella

Venäläisten turistien ja omatoimimatkailijoiden täytyy jatkossa liittää viisumihakemukseen matkasuunnitelmansa ja osoittaa varallisuutensa. Turistien ja omatoimimatkailijoiden hakemuksen liitteenä täytyy siis olla joko todistus majoituksesta matkan aikana ja matkaliput tai niiden puuttuessa viisuminhakijan kirjallinen kuvaus matkareitistä. Varallisuus pitää osoittaa palkkatiedot sisältävällä työtodistuksella, edelliset kolme kuukautta kattavalla tiliotteella tai todistuksella kiinteistönomistuksesta Venäjällä.

Schengen-alueella kiinteistöjä omistavien on ulkoministeriön mukaan jatkossa annettava turistien tavoin todistus varallisuudesta. Kiinteistönomistajien lähisukulaisten hakemuksiin tarvitaan todistus sukulaisuussuhteesta. Lisäksi Schengen-alueella asuvien perheenjäsenten luokse kohdistuvia vierailuja varten viisumihakemuksiin tarvitaan todistus hakijan varallisuudesta.

Uudet vaatimukset julkaistaan Suomen Venäjällä sijaitsevien viisumikeskusten verkkosivuilla englanniksi ja venäjäksi tämän kuun aikana. Muutokset koskevat syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Suomen edustustoissa tai eri puolilla Venäjää sijaitsevissa Suomen viisumikeskuksissa jätettyjä hakemuksia.

Matkustus Pietarin alueelle helpottumassa?

Tieto Suomen viisumivaatimusten tiukennuksista on levinnyt nopeasti Venäjän mediassa. Niistä ovat tuoreeltaan kertoneet muun muassa uutistoimistot Tass ja RIA Novosti

Pietarilaisen Fontanka.ru-sivuston pitkähkössä kirjoituksessa pohditaan muun muassa päätöksen syytä ja arvellaan sen ehkä liittyvän siihen, että pietarilaiset ovat käyttäneet Suomen-viisumeita matkustaakseen muihin Schengen-maihin. Kirjoittaja uskoo, että tämän jälkeen Suomi menettää ”kilpailuedun” ja sen myötä osan turisteista.

Erityisen käsittämättömänä pidetään sitä, että päätös on tehty juuri nyt, kun Venäjän odotetaan ottavan käyttöön Pietarin aluetta koskevan sähköisen viisumin. Tarkoitus on helpottaa lyhyiden matkojen viisumikäytäntöjä siten, että viisumin voisi tiettävästi hakea maksutta ja nopeasti netissä.

– Vaikka vielä ei ole julkistettu listaa niistä maista, joiden kansalaiset voivat hankkia nopeasti ja yksinkertaisesti oikeuden matkustaa Venäjälle, naapurimaana Suomi voisi hyvinkin olla listalla, sivustolla kirjoitetaan.

Kirjoittaja tähdentää myös, että vaihtoehtoja Suomelle on, ja mainitsee Viron, Italian, Kreikan ja Espanjan.

Tass: Päiväkävijältä riittää matkasuunnitelma

Uutistoimisto Tassin mukaan Suomen ulkoministeriön edustaja Vesa Häkkinen sanoo Suomen toivovan, että uusien viisumivaatimusten vaikutukset jäävät vähäisiksi. Tass nostaa esiin etenkin ne venäläiset, jotka tulevat Suomeen omalla autolla ostoksille vain päiväksi tai muutamaksi tunniksi. Häkkisen mukaan heidän osaltaan käytännössä mikään ei muutu vaan se riittää, että he esittävät matkasuunnitelmansa.

– (Pietarin) konsulaatissa luotetaan siihen, että heidän Suomen-matkojensa määrä ei vähene, Tass siteeraa Häkkistä.

Juuri he ovat Häkkisen mukaan yksi syy siihen, miksei Suomi ole aiemmin harmonisoinut viisumisääntöjään EU-vaatimusten mukaisiksi.

– Mutta nyt meidän on pakko tehdä se.

Häkkisen mukaan ajankohta, 1. syyskuuta, on valittu siksi, etteivät uudet määräykset vaikuttaisi meneillään olevaan lomakauteen, jolloin monet venäläiset turistit matkustavat Suomeen.

