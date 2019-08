Suomalaiset saamassa pian mahdollisuuden hakea ilmaista, sähköistä viisumia Pietarin ja Leningradin alueelle

Suomalaiset ovat saamassa lokakuun alusta lähtien mahdollisuuden hakea maksutonta, sähköistä viisumia Pietarin ja Leningradin alueelle, kertoo konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä. Hänen mukaansa ulkoministeriö sai asiasta virallisesti tiedon torstaina iltapäivästä.

– Venäjällä on tehty presidentin asetus, joka on nyt meillä myös virallisesti kommunikoitu. Sen asetuksen mukaisesti Pietarin ja Leningradin alueelle olisi tulossa 1.10. alkaen maksuton sähköinen viisumi, hän kertoo STT:lle.

Ulkoministeriöllä ei ole vielä tarkempia tietoja siitä, miten sähköinen viisumi käytännössä toimii. Tuomisen mukaan tarkempia määräyksiä on varmasti tulossa myöhemmin.

Venäjän suunnitelmista uutisoitiin heinäkuussa, mutta vielä aiemmin ei ollut tiedossa, koskeeko suunnitelma suomalaisia.

Sähköinen viisumi on ollut Tuomisen mukaan käytössä Kaukoidässä jo toista vuotta.

Myös Euroopan komission suunnalla on selvitetty mahdollisuuksia ottaa käyttöön Schengen-alueella e-viisumi. Tuomisen mukaan komissiolla on työn alla esiselvitys asiasta. Selvityksen pitäisi valmistua alkusyksystä. Suomi on hänen mukaansa ajanut e-viisumin käyttöönottoa.

– Aloiteoikeus on kuitenkin komissiolla. Työ on jo aloitettu, mutta vielä ei olla edes siinä vaiheessa, että olisi ehdotuksia.

Hänen mukaansa toteutuessaan kyseessä olisi kuitenkin vuosia kestävä muutos.

STT

Kuvat: