Lentopallonaiset jäivät vellomaan omaan peliinsä

Toisen erän suvereeni hallinta ei kantanut naisten lentopallomaajoukkuetta otteluvoittoon EM-turnauksen kolmannessa ottelussa. Kreikka otti Turkin Ankarassa viikonlopun toisen voittonsa ja jumitti suomalaiset kolmella tappiolla A-lohkon jumboksi.

Kreikka vei avauserän jatkopalloilla, otti toisessa erässä rumasti takkiin Piia Korhosen ja Salla Karhun tuloksekkaan syöttöpelin ansiosta, mutta käänsi ottelun vahvalla hyökkäyspelillään.

Valkopaitaisia suomalaisia ei auttanut edes katsomon suomalaisryhmittymän raivoisa kannustus.

– Oli aika erikoinen peli. Tämä oli syöttö-vastaanottopainotteista ja hidastempoista. Jäimme vähän peliin vellomaan, emmekä saaneet viimeistä terävyyttä palloihin, jotka olisi pitänyt tappaa, kuvasi yleispelaaja Karhu.

Hän hämmästyi noustuaan Suomen tilastojen mukaan joukkueen parhaaksi pistenaiseksi. Karhu teki 21 pistettä ja hakkuri Korhonen keräsi 20 pistettä.

– En ole oikein tottunut tekemään kauheasti pisteitä, koska roolini on yleensä aika erilainen, Karhu sanoi.

Kreikka käänsi tilastot edukseen

Kreikka on Euroopan rankingissa 28:s ja Suomi 19:s, mutta arvolistoilla ei ole kentällä kuin tilastojen ihailun merkitys. Kreikka käänsi asetelman edukseen ja voitti ottelun erin 3-1 (26-24, 15-25, 25-21, 27-25). Lauantaina Kreikka kukisti Ranskan puhtaasti kolmessa erässä ja on vahvasti menossa lohkon neljän parhaan joukkoon ja jatkopeleihin.

Suomen oljenkorsi on tiistain Ranska-ottelussa ja torstain Bulgaria-kamppailussa. Ne Suomen olisi hyvä voittaa, jotta joukkueen tie ei katkea Ankaraan.

Kreikka hyökkäsi tehokkaasti

Sunnuntaina Ankaran Spor Salonu -hallissa Suomen asema näytti vahvalta toisessa erässä, kun suomalaiset hallitsivat peliä tuloksekkailla aloitussyötöillään. Ensin syöttöviivan takana viihtyi pitkään Korhonen, joka nosti Suomen 11-2-johtoon. Heti hänen peräänsä onnistui Karhu, jonka syöttövuorolla johto kasvoi 18-6:een.

Ottelu kääntyi, kun Kreikka pystyi parantamaan vastaanottoaan.

– Hyökkäyspelissä heidän kaksi syömähammastaan tekivät sen, mitä heidän pitää tehdä eli laittoivat palloa alas, päävalmentaja Tapio Kangasniemi tiivisti.

Kreikan ykkösnimi oli 196-senttinen Anthi Vasilantonaki 26 pisteellä. Olga Strantzali säesti häntä 22 pisteellä.

– Pärjäsimme Kreikkaa vastaan tasollisesti, mutta pallo ei pysynyt tärkeillä hetkillä hyppysissä sillä tavalla kuin olisi pitänyt, Kangasniemi sanoi.

Kunto kestää kovan pelitahdin

Kangasniemi ja Karhu eivät kumpikaan vetäytyneet sen taakse, että Suomi pelasi Ankarassa kolme ottelua putkeen. Pelaajien fyysinen kunto kestää, ja otteluohjelmaan Suomi sai valmistautua kuukausien ajan.

Karhun mukaan pelaajat kestivät urakan fyysisesti. Siitä ovat pitäneet huolen joukkueen valmentajat ja huolto.

– Pystymme palautumaan hyvin. Kaikki treenit on suunniteltu niin, että olemme tikissä seuraavassa ottelussa, Karhu sanoi.

STT

