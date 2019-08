Suomi hävisi viimeisenkin ottelunsa lentopallon olympiakarsintaturnauksessa

Suomi päätti lentopalloilun olympiakarsintaturnauksen Kiinan Ningbossa tappioon Kanadalle erin 0-3 (16-25, 24-26, 20-25). Suomi on hävinnyt kaikki 14 pelaamaansa maaottelua keväällä aloittaneen päävalmentajan Joel Banksin alaisuudessa.

Turnauksen voittaja saa paikan Tokion olympialaisiin. Turnausvoittaja ratkeaa iltapäivällä Kiinan ja Argentiinan välisessä ottelussa.

– Emme aloittaneet hyvin. Eilen oli kesän paras peli, emmekä päässeet samalle tasolle. On pettymys hävitä 0-3, Banks sanoi Ylen tv-haastattelussa.

– Tämä kuvastaa, millä tasolla olemme. Otimme erät Kiinalta ja Argentiinalta. Se kertoo, millä tasolla pystymme pelaamaan. Tämä on muutoksessa oleva joukkue, Banks sanoi.

Banks sanoi olevansa pettynyt Suomen pitkään tappiokierteeseen.

– Olen erittäin pettynyt. En tullut Suomeen häviämään, mutta en voi pyytää enempää pelaajilta. Emme olleet tarpeeksi hyviä. Emme heitä kirvestä kaivoon vaan jatkamme työtä. Toivottavasti voitot tulevat, kun jatkamme työntekoa, Banks sanoi.

Suomen seuraava koitos ovat syyskuun EM-kisat.

– Nyt otetaan kymmenen päivää ihan lepoa. Sitten ruvetaan miettimään EM-kisoja, libero Lauri Kerminen sanoi Ylelle.

