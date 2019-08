Suomi saa Dohaan rankingin kautta puolisen tusinaa MM-yleisurheilijaa, Wilma Murto yhtenä heistä

Dohan MM-kilpailuihin on edelleen varsin pitkä aika, reilusti yli kuukausi. Sen sijaan tulosrajojen tekoon ei enää riitä kovin montaa tilaisuutta.

Raja on läpäistävä 6. syyskuuta mennessä. Samana päivänä umpeutuvat rankingit, joilla täydennetään kuhunkin lajiin riittävä määrä osallistujia. Tässä vaiheessa rankingit näyttävät jo vahvasti suuntaa siitä, ketkä niiden avulla Dohaan yltävät.

Suomen joukkueeseen on nimetty 16 urheilijaa, ja miesten keihäänheitosta tulee yksi lisää. On lähes varmaa, että kisajoukkue tulee olemaan suurin 2010-luvun MM-kisojen osalta. Mahdollisuudet ovat myös kymmenen vuoden takaiseen Berliinin lukemaan (19), joskin Osaka 2007 jää jo melko kauas.

Rankingin perusteella kisoihin on tällä hetkellä menossa neljä suomalaista. Salon Seudun Sanomat perkaa tämänhetkisen tilanteen, jonka jälkeen rankingit elävät vielä hieman alle kolmen viikon ajan.

Menossa Dohaan

Wilma Murto, seiväshyppy. Rankingissa jaettu sija 27 tuloksella 451, jonka on hypännyt myös neljä muuta urheilijaa. Kisoihin otetaan lähtökohtaisesti 32 hyppääjää. Sisälle mennään toistaiseksi lukemalla 450, jonka hypänneet neljä urheilijaa jakavat ranking-sijan 31.

Murron kisapaikka on todennäköinen. Itse kisoissa menestymisen kannalta huolestuttavaa on se, että ranking-tulos on hypätty tammikuussa. Kauden toiseksi paras tulos ei veisi Salon Vilppaan hyppääjää MM-kisoihin.

Taika Koilahti, pituushyppy. Sija 29 tuloksella 669. Tämänhetkinen viimeinen läpimenijä sijalla 32 lukemalla 667. Kisapaikkaa kärkkyy seitsemän vähintään 663:een yltänyttä leiskauttajaa.

Koilahti ei pystynyt parantamaan ennätystään Sierra Nevadan pituushyppyyn oivallisissa olosuhteissa. Dohaan tämänhetkinen noteerauskin riittänee, vaikka tiukalle menee. Seitsenottelijat Nafissatou Thiam ja Katarina Johnson-Thompson nousivat sunnuntain Timanttiliigassa Koilahden ohi rankingissa.

Elmo Lakka, 110 metrin aitajuoksu. Pika-aitoihin otetaan mukaan 40 juoksijaa, joista Lakka on kahden muun kanssa jaetulla sijalla 37. Ensimmäisen toistaiseksi ulos kisoista jäävän aika on 13,53.

Mielenkiintoiseksi siis menee. Näillä näkymin Lakka on sisällä, joskin oma tuloksen parantaminen näyttää epätodennäköiseltä.

Krista Tervo, moukarinheitto. Tiukkaa tekee. Tervo on sijalla 30 ennätyksellään 70,18, kun mukaan otetaan 32 heittäjää. Ensimmäisenä tämän joukon ulkopuolella olevan tulos on 69,68. Seurannan aihe viikonlopun Ruotsi-otteluun: rankingissa sijalla 31 on Ruotsin Ida Storm.

Sara Kuivisto, 800 ja 1 500 metrin juoksu. Pidemmällä matkalla nähtiin konkreettinen ”ranking-kilpailu” viikko sitten Bydgoszczissa. Tshekkiä edustava Kristiina Mäki päihitti Kuiviston Superliigan kilpailussa 0,13 sekunnilla. Mäki olisi siis viimeisenä kiinni kisapaikassa, Kuivisto ensimmäisenä putoamassa pois.

Edellä on kuitenkin muutama juoksija, jotka keskittyvät Dohassa esteisiin. Näin Kuivisto on toistaiseksi yltämässä kisalippuun.

800 metrillä mukaan otetaan 48 juoksijaa. Viimeisimmän tilastoaika on 2.01,67, kun Kuivisto kellotti Bydgoszczissa 2.01,85. Läheltä siis liippaa, mutta vieläkö löytyy rahkeita parantamaan Superliigassa merkittävästi kohentuneita aikoja? Ja löytyykö siihen sopivia kilpailuja?

Siinä ja siinä

Miia Sillman, seitsenottelu. Heinäkuinen ennätyssarja 6 209 jäi 91 pisteen päähän Dohan rajasta. Rankingissa kisoihin veisi pisteet 6 230. Tosin Sillman ja hänen valmentajansa Mika Vakkuri puntaroivat hiljattain, ettei urheilija välttämättä lähtisi MM-kisoihin, vaikka paikka sinne aukeaisikin.



Oskari Mörö, 400 metrin aitajuoksu. Superliigassa napsahti lähes kolmen vaikean vuoden jälkeen ensimmäinen alle 50 sekunnin aika (49,97). Sunnuntaina Espoossa ajasta lähti taas merkittävästi pois, kun kellot pysähtyivät 49,74:ään. Kisoihin veisi tällä hetkellä lukemat 49,53.

Muutama toiveajattelu

Miesten pituushyppy. Kristian Pulli pomppasi Sierra Nevadassa 805, kun ranking-raja on 810. Merenpinnan tasolla se lienee Pullille liian vaikea rasti. Roni Ollikainen hyppäsi sunnuntaina Espoossa komeasti 804, kun aiemmin kaudella oli sallituissa olosuhteissa mennyt parhaimmillaan 783.

Aleksi Jaakkola, moukarinheitto. Vastoinkäymisten jälkeen kehitys on nousussa, ja 74 metriä rikkoutui elämässä ensimmäistä kertaa maanantaina. Ranking-rajaan (74,97) matkaa metrin verran.

ULKORATOJEN MM-KILPAILUT

Dohaan valitut suomalaiset

Naiset

100 metrin aitajuoksu: Reetta Hurske, Annimari Korte, Nooralotta Neziri.

3 000 metrin estejuoksu: Camilla Richardsson.

Korkeus: Ella Junnila.

Kolmiloikka: Kristiina Mäkelä.

Maraton: Anne-Mari Hyryläinen, Alisa Vainio.

50 kilometrin kävely: Tiia Kuikka.

Seitsenottelu: Maria Huntington.

Miehet

3000 metrin estejuoksu: Topi Raitanen.

Kolmiloikka: Simo Lipsanen.

Keihäs: Oliver Helander, Antti Ruuskanen.

50 kilometrin kävely: Jarkko Kinnunen, Veli-Matti Partanen.

Lisäksi miesten keihääseen valitaan vielä kolmas urheilija.

Suomalaisurheilijoiden määrä MM-kisoissa

2007 Osaka: 26

2009 Berliini: 19

2011 Daegu: 13

2013 Moskova: 11

2015 Peking: 17

2017 Lontoo: 12