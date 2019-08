Suomi sai Turkilta pisteen naisten EM-lentopallossa

Suomi on hävinnyt lentopallon naisten EM-kilpailuissa Turkille erin 2-3 (24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15) Ankarassa. Tappio oli Suomelle toinen alkulohkossa, mutta Turkki-häviöstä Suomi palkittiin pisteellä, kun peli venyi viidenteen erään. Avauspelissä eilen Suomi hävisi Serbialle 0-3.

Turkki on Euroopan rankingin vitonen ja kahden vuoden takaisten EM-kisojen pronssimitalimaa. Turkki on voittanut molemmat ottelut kotiyleisönsä edessä.

Suomi kohtaa seuraavaksi huomenna Kreikan, joka yllätti tänään Ranskan 3-0. Suomen on käytännössä voitettava Kreikka, jos mielii lohkossaan neljän parhaan joukkoon ja sitä kautta 16 maan pudotuspeleihin.

