Suoranainen sensaatio – Ankkuri Kirmula sinetöi Suomen miessuunnistuksen sukupolvenvaihdoksen

Suomen miesten kolmikko Aleksi Niemi, Elias Kuukka ja Miika Kirmula otti sensaatiomaisesti hopeaa MM-kisaviikon päättäneessä viestissä. Ruotsi vei kullan, mutta Suomen nuoret miehet suunnistivat rohkeasti ja päättäväisesti. Ankkurina salolainen Angelniemen Ankkurin kasvatti Miika Kirmula kukisti loppukiritaistelussa Ranskan ja Norjan viestinviejät.

Suomen aloittajana Tampereen Pyrinnön 24-vuotias Aleksi Niemi veti letkaa koko matkan ja päästi vuotta vanhemman seuratoverinsa Elias Kuukan niukassa johdossa kakkososuudelle.

Kuukka ei kuvia kumarrellut, vaan karkasi heti osuuden alussa omaan vauhtiinsa yhdessä Norjan Olav Lundanesin kanssa. Eikä tamperelainen tyytynyt peesaamaan maailmanmestaria, vaan piti maastossa myös huolta vauhdista.

Lopussa Kuukalle tuli pieni virhe ja Norjan ankkuri Magne Dähli pääsi maastoon 33 sekuntia ennen Miika Kirmulaa.

Ankkuriosuudesta muodostui kutkuttavan jännittävä. Kirmula teki alussa pienen virheen ja Ruotsin Gustav Bergman sai hänet kiinni. Norja Dähli suunnisti hieman takkuisesti ja suomalainen sai hänet kiinni, mutta väärällä hetkellä. Dähli oli menossa harhateille ja vei Kirmulan mukanaan.

Ruotsi karkasi ja Ranskan Lucas Basset tuli Kirmulan seuraan. Näytti jo siltä, että suomalainen ei kestä vauhdissa, mutta jostakin 24-vuotias kovakuntoinen liikunta-aliupseeri löysi uudet voimat ja iski.

Tuo isku osui hyvään kohtaan, koska samalla edessä kulkenut Dähli pummasi kolmanneksi viimeistä rastia. Suomalaiskatsomo räjähti huutoon, kun hämärästä metsästä golfkentälle säntäsi Kirmula, jonka loppukiri piti ja Ranska taipui pronssille yhdeksän sekunnin erolla.

Suomen miessuunnistuksessa on tapahtunut selkeä sukupolvenvaihdos. Kuukka 25-vuotiaana on MM-joukkueen vanhin. Tällä ryhmällä on tulevaisuutta, sillä esimerkiksi keskiviikon pitkällä matkalla 20 parhaan joukossa oli vain yksi nuorempi suunnistaja kuin 1994 syntyneet Kirmula ja Kuukka. Tämä nuorempi tosin oli hopeaa vienyt juniori-ikäinen norjalainen Kasper Fosser.

– Olemme tehneet Aleksin ja Miikan kanssa jo monta vuotta yhdessä töitä ja olemme todella hyviä kavereita, kommentoi Kuukka STT:lle.

Naisten kilpailun voitosta taistelivat viime metreille asti Sveitsi ja Ruotsi. Kilpailu ratkaistiin golfkentällä. Ruotsin ankkuri Karolin Ohlsson pinkaisi viimeiseltä rastilta kiriin, johon Sveitsin Julia Jakob ei pystynyt vastaamaan. Pronssille kiirehti Venäjä.

Suomen mitalimahdollisuudet kaatuivat jo Venla Harjun epäonniseen reitinvalintaan ensimmäisellä osuudella ja viimeistään Marika Teinin nilkuttavaan menoon toisella osuudella. Teini teki myös suunnistusvirheen ja Suomi putosi yli neljän minuutin päähän kärjestä. Merja Rantanen ankkuroi viestin maaliin kuudentena.

– Reitinvalintakin oli huono, mutta lisäksi ajauduin huonokulkuiselle hakkuualueelle ja siinä tuhraantui aikaa, Venla Harju selvitti.

– Olisin toivonut enemmän norjalaista suunnistusta. Nyt kierreltiin helpohkoissa maastoissa, pronssia keskimatkalta napannut Harju sanoi.Teini puolestaan on kärsinyt nilkkavammasta ja se ei voinut olla vaikuttamatta suoritukseen. Rantanen sen sijaan suoriutui osuudestaan hyvin.

– Nautin menosta, en voinut tehdä parempaa kuin pystyn, hymähti ilmoituksensa mukaan viimeisiin MM-kisoihinsa osallistunut jämsäläinen.

Otsalamppu iltakisassa

Suunnistuksen MM-kisojen mainiona kilpailukeskuksena toimi Mörkin golfkeskus Östfoldin maakunnan keskiosissa. Jos siellä tänä viikonloppuna olisi järjestetty golfkilpailut, lauantaina ei kuitenkaan olisi pelattu. Syynä oli taivaalta tasaisena virtana valunut sade, joka muodosti laajoja lammikoita kenttäalueelle.

Suunnistukseen sää sopi hyvin. Paitsi ei ihan, koska järjestäjät olivat – kuulemma tv:n vaatimuksesta aikatauluttaneet vietit iltakilpailuksi ja miesten viestin aikana pimeys jo häiritsi kilpailua. Tsekin joukkueen Milos Nykodym käyttikin otsalamppua kartanlukua auttamassa.

Suomen saalis kisaviikolta oli kaksi mitalia – Venla Harjun keskimatkan pronssi ja miesten viestihopea. Tämä on suunnilleen se, mitä toivottiin, ehkä yhteen mitaliinkin olisi oltu tyytyväisiä. Viimeksi enemmän on saatu vuoden 2013 Vuokatin kotikisoista, silloin tuli viisi mitalia.

Miesten puolella sukupolvenvaihdos näyttää Miika Kirmulan johdolla onnistuvan. Naisten puolella siihen on tarvetta ja muutos on miehiä rajumpi. Naisten joukkue on ollut kutakuinkin stabiili lähes kymmenen vuotta ja seuraajaehdokkaat ovat tällä hetkellä parikymppisiä.

Aika näyttää.

Tekstit: Seppo Väli-Klemelä