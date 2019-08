”Suosituimmat e-pillerit ovat palanneet hyllyille”

Suosituimpien ehkäisypillereiden saatavuusongelmat näyttävät helpottuneen alkukesän jälkeen.

– Kaikkein käytetyimmät e-pillerimerkit ovat jo palautuneet apteekkien hyllyille, sanoo Apteekkariliiton viestintäproviisori Emmi Puumalainen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi alkukesästä, että ainakin yhdentoista suositun e-pillerimerkin valmisteet ovat loppuneet tai loppumassa Suomen apteekeista. Saatavuushäiriö koski uutisoinnin mukaan ainakin Delamonie-, Desogestrel-, Harmonet-, Meliane-, Microlution-, Minulet-, Qlaira-, Yasmin-, Yasminelle-, Yaz- ja Zoely-pillereitä.

Puumalainen sanoo, että saatavuusongelmia näyttää olevan vielä muutamalla tuotteella eli Zoely- ja Minulet-valmisteilla. Lisäksi puutteita on kolmessa eri desogestreeli-valmisteessa.

Tukkuliikkeen arvion mukaan kuukauden pakkaus Zoely-pillereitä on saapumassa jakeluun jo ensi viikolla ja isompi kolmen kuukauden pakkaus syyskuun lopulla. Myös Minulet on Puumalaisen mukaan tulossa tällä tietoa saataville syyskuun lopussa.

Eniten ongelmia kipu-, verenpaine- ja psyykenlääkkeissä

Kaiken kaikkiaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on tullut tämän kuun puoliväliin mennessä eri lääkkeiden myyntilupien haltijoilta yhteensä 1020 ilmoitusta saatavuushäiriöstä. Jos tahti jatkuu samanlaisena loppuvuoden, ilmoitusten määrä ylittää viime vuoden lukeman eli reilun 1200:n. Ilmoitus saatavuushäiriöstä tehdään lähtökohtaisesti tietyn pakkauskoon loppuessa.

– Viimeisen parin vuoden aikana eniten ongelmia on ollut kipu-, verenpaine- ja psyykenlääkkeissä, sanoo Fimean jaostopäällikkö Johanna Linnolahti.

Häiriöt lääkkeiden toimituksissa ovat lisääntyneet vuosien saatossa voimakkaasti. Esimerkiksi vielä vuonna 2011 ilmoituksia tuli alle sata.

Viesti ei välttämättä etene riittävän nopeasti

Lääkkeiden saatavuushäiriöiden taustalla voi olla monenlaisia syitä, kuten laatuongelmia tai vaikkapa raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä seikkoja. Kun yhdellä merkittävällä toimijalla on ongelmia, se voi johtaa dominoefektiin eli siihen, että kysynnän kasvaessa nopeasti myös muut tuotteet loppuvat.

– Lääkkeiden tuotanto on toisaalta hyvin keskittynyttä. Voi esimerkiksi olla, että jotain tiettyä raaka-ainetta tuotetaan maailmassa vain yhdessä tai kahdessa tehtaassa. Ja toisaalta tuotantoketju on hyvin monisyinen siinä, että monien eri tahojen täytyy pelata yhteen, jotta valmis tuote saadaan tuotettua, Apteekkariliiton Puumalainen sanoo.

Lääkkeiden saatavuushäiriöissä ongelmana on myös tiedon siirtyminen. Jotta häiriötilanteisiin pystyttäisiin varautumaan ennakolta, niistä pitäisi viestiä ajoissa myös loppukäyttäjille eli tukkukaupoille ja apteekeille.

– Täällä Suomessa ei ole välttämättä tietoa häiriöiden syntymisestä niin hyvissä ajoin, että kyettäisiin varmasti varautumaan ennakolta, Linnolahti kertoo.

Puumalainen on samaa mieltä.

– Myös tiedon siirtyminen lääkärille jo lääkettä määrättäessä voisi auttaa ratkaisemaan saatavuushäiriöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006134015.html

STT

Kuvat: