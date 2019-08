Superpesiksessä samat välieräseurat neljättä kautta peräkkäin

Superpesiksen välierissä pelaavat samat neljä seuraa kuin kolmella edelliselläkin kaudella. Runkosarjan kärkinelikon muodostaneet Vimpelin Veto, Sotkamon Jymy, Kouvolan Pallonlyöjät ja Joensuun Maila raivasivat kaikki tiensä mitalipeleihin voittamalla puolivälieränsä 3-0.

Runkosarjan kolmonen Kouvolan Pallonlyöjät raivasi tiukimmaksi povatussa puolivälieräsarjassa tieltään Seinäjoen Jymy-Jussit. Ratkaisukohtaaminen Kouvolassa päättyi kotivoittoon 2-0 (3-2, 3-1).

KPL oli kolmostilanteissa edellä 16-9 ja luovi ainoana jaksotappiotta välieriin. KPL haastaa välierissä viime kauden tapaan Jymyn, mutta tällä kertaa kotietu on kainuulaisilla.

Uusioseura Jymy-Jussit on päässyt kuudella seitsemästä kaudestaan pudotuspeleihin, mutta aina tie on pysähtynyt avauskierroksella.

– Hitusen oli sellainen olo, että hallitsimme, mutta emme päässeet karkuun. Vastustaja oli koko ajan valmis iskemään, kuvaili KPL:n pelinjohtaja Matti Iivarinen.

Liki hellepelissä pelatun ottelun 12 ensimmäistä kärkilyöntiä olivat pomppoja tai vastustajan ulkokentän taktisia pudotuksia. Koplan Juho Hacklin löi molempien jaksojen voittojuoksun korkealla kakkosrajapompolla. Myös Matti Latvala ja vieraiden jokeri Jukka-Pekka Vainionpää iskivät juoksun molemmilla jaksoilla.

KPL:n palkitut olivat kolme juoksua tuonut kärkietenijä Tommi Mäentausta (5 kärkilyöntiä/7 yritystä) ja kolme polttoheittoa lingonnut kakkosvahti Latvala (3/7).

Jymy-Jusseista palkittiin jokerit, kaksi juoksua tuonut Tuomas Raunio (4/7) ja vaihtaja Juuso Myllyniemi (5/7). Myllyniemi otti Toni Marjamäen tavoin varoituksen suunsoitosta sekä jatkoi vielä pelin jälkeen yksipuoleista kommentointia tuomarien suuntaan ja jopa katsomossa olleen jääkiekkoliigan erotuomarin kanssa riitaa haastaen.

Veto kepitti kiteeläiset saaden uusinnan JoMasta

Runkosarjan ykkönen Vimpelin Veto hyydytti Saarikentällään Kiteen Pallon ratkaisukohtaamisessa 2-0 (5-2, 6-2). KiPan kausi päättyi kymmenennen kerran viimeisimpien 11 kauden aikana puolivälieriin.

Veto saa välierissä vastaansa mestaruutta puolustavan Joensuun Mailan, jolle vimpeliläiset hävisivät kotiedustaan huolimatta viime kauden välierät voitoin 0-3.

Avausjaksolla Vedon kahta ensimmäistä juoksua kiidätti kotipesään kolmen kuukauden sairauslomalta olkapääleikkauksen jäljiltä kentille palannut Teemu Isoketo. Toisella jaksolla Isokedon kotiutti kahdesti Sami Haapakoski.

Vedon luottomiehet olivat kakkosvahti Haapakoski (9/11) ja kaksi juoksua tuonut polttaja Mikko Kanala (8/9). KiPasta erottuivat ykkösvahti Hannes Pekkinen (7/10) ja polttaja Samu-Kalle Varonen (4/5).

JoMalle helpotus supervuoroparista

Joensuun Maila välttyi neljänneltä ottelulta lyömällä Hyvinkään Tahkon supervuoroparin kautta 2-1 (5-2, 6-8, 1-0). JoMa lähtee välierissä haastamaan piikkipaikalta pudotuspeleihin suunnanneita vimpeliläisiä.

Lauri Kivinen paukutti avausjaksolla jokeri Aleksi Rautiaisen tavoin kaksi kotiutusta. Tahkon Juha Korhosen kahden kotiutuksen jälkeen vieraat rallattelivat toisen jakson kahdessa ensimmäisessä sisävuorossaan yhteensä seitsemän juoksua.

JoMa säästeli voimia jatkovuorolle, jossa ratkaisun löi avaavalla Rautiainen kotiuttaessaan Tuomas Jussilan kahden palon tilanteessa.

JoMan sankarit olivat seitsemästä kotiutuspaikastaan viisi juoksua lyönyt Rautiainen (5/9) ja kaksi juoksua tuonut lukkari Juha Puhtimäki (8/12).

Tahkosta lomille suuntasivat parhaan peliesityksen kautta viisi juoksua lyönyt jokeri Korhonen (5/8) ja kaksi juoksua tuonut vaihtaja Teemu Nikkanen (7/10).

Jymy välierissä jo kaksi täyttä vuosikymmentä

Runkosarjan kakkonen Sotkamon Jymy voitti vain avauskohtaamisessa molemmat jaksot Pattijoen Urheilijoita vastaan, mutta kainuulaiset punnersivat kolmannessakin pelissä voittoon lukemin 2-1 (0-1, 4-1, 2-0).

Jymy jatkaa välieriin voitoin 3-0 saaden vastustajakseen KPL:n. Välieräpaikka on kainuulaisille 20:s peräkkäinen. Jymy on ollut kolmen viimeisimmän vuosikymmenen aikana poissa välieristä vain kaudella 1999.

Raahelaisille riitti avausjakson voittoon Teemu JuntusenJuuso Keski-Koukkarin kotiuttamana tuoma juoksu.

Jymyn kotiutusprosentti toisella jaksolla oli 80, kun jokeri Lauri Rönkkö vauhditti kahdella lyödyllä juoksullaan isännät jaksovoittoon.

Supervuoroparin avaavalla Roope Korhosen ja Topi Korhosen Jymylle lyömät juoksut toivat jatkopaikan PattUn kotiutusyritysten kaaduttua paloihin.

Jymylle helpotuksen iskivät kaksi juoksua lyönyt jokeri Rönkkö (2/4) ja polttaja Niko Korhonen (6/9). Raahelaisista osaavimmat olivat lukkari Topi Kosonen (5/7) ja polttaja Timo Kallio (8/10).

STT

Kuvat: