Ilmatieteen laitos antoi Uudellemaalle rankkasadevaroituksen – suuri vesimäärä sai kadut ja viemäristöt tulvimaan

Pääkaupunkiseudulla on satanut niin paljon vettä, että Ilmatieteen laitos on antanut rankkasadevaroituksen Uudellemaalle. Varoitusraja on 20 milliä tunnissa tai 50 milliä vuorokaudessa.

Päivystävä meteorologi Nina Karusto uskoo, että rajat rikkoutuvat pian. Karusto kertoo, että aamun aikana vettä on tullut Espoossa noin 19 milliä tunnissa.

– Se, että tulee 19 milliä tunnissa, voi kuurosateissa voi hyvinkin toistua muutaman vuoden välein. Reilun 20 millin kertymät ovat sen sijaan harvinaisia, Karusto sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä on satanut aamuviiden ja yhdeksän välillä Espoossa jo yli 43 milliä ja Helsingissä lähes 43 milliä.

Sadekuurot jatkuvat koko päivän.

Uudellamaalla kadut, viemäristö ja joenuomat tulvivat. Espoossa Tekniikantie on täytynyt sulkea liikenteeltä. Pelastuslaitoksella on ollut Helsingissä ja Uudellamaalla aamukuuden ja kahdeksan välillä lukuisia vahingontorjuntatehtäviä.

Helsingin pelastuslaitos varoittaa Twitterissä, että runsas vesimäärä voi aiheuttaa vesiliirtoja.

STT

