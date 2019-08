Suurten kuntien pomot kriittisinä: Kuntia kuultu huonosti uudistusten valmistelussa

Enemmistö suurten kuntien johtajista on sitä mieltä, että kuntia on kuultu huonosti niitä koskevien uudistusten valmistelussa tällä vuosikymmenellä, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä.

Suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien johtajista 55 prosenttia vastasi kyselyssä, että kuntia on kuultu erittäin tai melko huonosti.

Kaikkien kuntajohtajien osalta vastaava osuus oli 43 prosenttia. Joka viides kuntajohtaja katsoi, että kuntia on kuultu melko hyvin uudistusten valmistelussa.

Reilun kolmasosan mielestä kuulemista on ollut jonkin verran. Yksikään kuntajohtaja ei ollut täysin tyytyväinen tilanteeseen.

Tyytyväisimpiä olivat keskisuurten eli 10 000-20 000 asukkaan kuntien johtajat. Heistä vain joka kuudes sanoi kuntien kuulemisen olleen huonoa.

Kyselyn aineisto koottiin verkkolomakkeella elokuun aikana. Kysely lähetettiin 297 kuntajohtajalle, joista 121 vastasi kyselyyn.

STT

