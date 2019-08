Syyttäjä: Mustasukkainen mies salakuunteli entistä vaimoaan ja murhasi tämän iskemällä veitsellä sydämeen – vuosia jatkunut perheväkivalta oli viranomaisten tiedossa

Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta viisikymppiselle miehelle, jota syytetään entisen vaimonsa murhasta. Syyttäjän mukaan mies löi ja viilsi naista veitsellä ainakin 16 kertaa Tampereella viime vuoden marraskuussa. Yksi veitsenpistoista osui sydämeen.

Syyttäjän mukaan mies oli pitkään mustasukkainen ja seurasi naisen toimintaa. Mies oli selvittänyt naisen puhelimen suojakoodin ja saanut tietää, että nainen viestittelee toisen miehen kanssa. Syyttäjän kirjallisten todisteiden mukaan mies otti kuvia naisen puhelimessa olleista toisen miehen viesteistä ja toimitti valokuvaliitteet tuttavalleen, jotta tämä antaisi ne miehen ja uhrin yhteisille lapsille.

– (Tämä) osoittaa syytetyn tietoisuuden naisen viestinnästä ja sen laadusta toisen miehen kanssa, sekä syytetyn halua selitellä lapsilleen tekonsa oikeutusta, haastehakemuksessa sanotaan.

Puhelimeen murtautumisen lisäksi mies salakuunteli syytteen mukaan naista puolen vuoden ajan ennen henkirikosta. Hän oli piilottanut valvontakameran naisen keittiöön lieden taakse ja tallentanut ääniä yli 170 kertaa. Mies on esitutkinnassa tunnustanut salakuuntelun.

Syyttäjä katsoo, että naisen tappaminen oli suunniteltu ja vakaasti harkittu teko. Mies oli syyttäjän mukaan muun muassa järjestellyt omaisuuttaan Irakissa muutamaa päivää ennen henkirikosta. Haastehakemuksen mukaan mies myös kertoi henkirikoksesta usealle läheiselleen ja ylpeili teollaan.

Henkirikos selvisi, kun mies meni itse poliisilaitokselle kertomaan teostaan. Mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Hän myöntää tappaneensa entisen puolisonsa, mutta kiistää murhan.

Miehen mukaan hän ei suunnitellut tai harkinnut tekoa eikä järjestellyt omaisuutta rikoksen varalle. Hän myöntää henkirikoksen tappona.

– Teko oli pikaistuksissaan tehty puukotus, joka kesti hyvin lyhyen aikaa, vastauksessa sanotaan.

Viranomaisten mukaan lapset pelkäsivät isäänsä

Mies käyttäytyi vuosien varrella väkivaltaisesti perhettään kohtaan ja pyrki eristämään naista ja lapsiaan, käy ilmi useasta oikeuden päätöksestä. Vuonna 2010 perheen suojaksi myönnettiin lähestymiskielto, jota koskevan päätöksen mukaan miehen käytös oli viranomaisten tiedossa.

– Suurimpana (viranomaisten) huolenaiheena on ollut isän käyttämä väkivalta äitiä ja lapsia kohtaan, päätöksessä todetaan.

Lähestymiskieltohakemuksessa vedottiin miehen kontrolloivaan käytökseen, joka jatkui vielä senkin jälkeen, kun mies ja muu perhe muutti erilleen.

– Mies ei ole antanut lupaa lapsille mennä mihinkään. Ei ole ollut lyömistä, mutta vastaajan käyttäytyminen on ahdistanut perhettä. He ovat kuusi vuotta sitten muuttaneet erilleen. Mies käy joka päivä perheen asunnossa eikä poistu, vaikka nainen pyytää, perusteli nainen lähestymiskieltohakemusta vuonna 2010.

Viranomaisten mukaan lapset pelkäsivät isäänsä. Lähestymiskielto määrättiin vuoden 2011 syksyyn saakka.

Mies on tuomittu lainvoimaisesti lastensa vapaudenriistosta ja yhden lapsensa pahoinpitelystä. Tuomion mukaan mies lukitsi perheensä öiksi asuntoon ja löi yhtä lapsistaan. Rikokset tapahtuivat vuosina 2008-2010.

Vuonna 2000 mies tuomittiin vaimonsa pahoinpitelystä.

– Mies on tehnyt ruumiillista väkivaltaa vaimolleen heidän yhteisellä asunnollaan lyömällä tätä kädellä, kengällä ja harjan varrella useita kertoja päähän ja eri puolille vartaloa, tuomiossa sanotaan.

Mies tuomittiin 30 päivän ehdolliseen vankeuteen. Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen.

STT

Kuvat: