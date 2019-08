Täällä eivät lokit ranskalaisia nappaile – rantakaupunki Yhdysvalloissa karkottaa lokkeja erikoisella keinolla

Viuh vaan, ja eväät ovat kadonneet nälkäisen lokin matkaan. Tämä oli vuosikausia tuttu ongelma Yhdysvalloissa New Jerseyssä sijaitsevan Ocean Cityn rantakaduilla, vaan ei enää.

Rantakaupunki on nimittäin ottanut uudenlaiset keinot taistelussaan lokkeja vastaan, ja nyt Ocean Cityssä päivystää lokkeja karkottamassa kuusi petolintua. Joukossa on erilaisia haukkoja sekä yksi pöllö.

Ozzy-, Sage-, Hank-, Gabriela-, OC- ja Blackberry-nimiset linnut partioivat kukin omalla vuorollaan lokkeja hätistelemässä.

– Rantatiellä jatkuvasti olevat petolinnut luovat lokeille sellaisen ympäristön, jossa ei kannata yrittää käydä varastamassa ranskiksia, lintuja kouluttava PJ Simonis sanoo.

Vaikka petolinnut voisivat helposti tappaa lokit, ne on koulutettu jättämään lokit henkiin. Ilman hengenlähtöäkin lokeille on käynyt nopeasti selväksi, ettei Ocean Cityn rantakaduilla kannata enää päivystää. Vain kolmessa viikossa suurin osa lokeista on siirtynyt etsimään ruokaansa muualta.

Koska petolintuhanke on osoittautunut niin toimivaksi, saatetaan se pormestari Jay Gillianin mukaan uusia myös ensi vuonna.

Lokkien karkottamisen ohella Ocean Cityssä päivystävistä petolinnuista on tullut nähtävyys itsessään.

– Liki kaikilla on niistä hyvää sanottavaa, Simonis kertoo.

– Ihmisillä on ollut kyyneleitä silmissään, kun he ovat olleet niin iloisia voidessaan jälleen syödä rauhassa rannalla ja kaduilla ilman, että lokit hyökkäävät heidän kimppuunsa.

STT

Kuvat: