Tähtipelaajan kokaiinikäry on hankala paikka NHL:lle

Jääkiekkoliitto IIHF:n Jevgeni Kuznetsoville langettama kansainvälinen pelikielto asettaa NHL:n hankalaan asemaan. Venäläistähti antoi viime kevään Slovakian MM-kisoissa dopingtestissä näytteen, josta paljastui kokaiinin käyttö. Tämä oli tapahtunut ilmeisesti MM-turnauksen aikana.

NHL kiirehti antamaan perjantaina lausunnon, jossa se korosti, ettei kokaiinia tulkita liigan säännöissä dopingiksi. Kuznetsov suostuu osallistumaan NHL:n päihdeohjelmaan, joka on tyypillisesti edellytys uran jatkamiselle vastaavissa tapauksissa. Suomalaisista samankaltaisessa tilanteessa oli aikoinaan Jere Karalahti.

NHL-pelaajien kokaiinin käytöstä on puhuttu jo jonkin aikaa. Ainetta voi käyttää ”dopingina”, sillä se toimii pieninä annoksina piristeenä. NHL:n dopingvalvonnassa seurataan marihuanan ja kokaiinin käyttöä, mutta havainnot raportoidaan vain tutkimustarkoituksessa nimettöminä kirjauksina tilastoihin.

Viihdekäyttö on oma lukunsa. NHL:n lääkärit ottavat yhteyttä pelaajaan siinä tapauksessa, että näytteestä löytyy merkkejä vaarallisen korkeista määristä. Tällöin pelaaja velvoitetaan osallistumaan mainittuun päihdeohjelmaan, eli siitäkään ei seuraa varsinaista rangaistusta.

Komissaari Bettmanilla päätäntävalta

IIHF:n Kuznetsoville langettama tuomio on kova, sillä hän on pelikiellossa kansainvälisistä turnauksista neljä vuotta. NHL voi langettaa oman tuomionsa, jos se katsoo pelaajan toiminnan olevan ”haitallista liigan ja jääkiekon edulle”. Päätäntävalta asiassa on käytännössä komissaari Gary Bettmanilla, jonka on jo kerrottu tapaavan Kuznetsovin ennen kauden alkua.

Todennäköisintä on, että Kuznetsov voi jatkaa uraansa Pohjois-Amerikassa. Liiga suitsisi varmasti mielellään puheita erilaisten aineiden käytöstä, mutta ei nykyisten sääntöjensä puitteissa voi rangaista kiinni jääneitä kuin poikkeustapauksissa.

Marginaalipelaajan kohdalla näin saatettaisiin vielä menetellä, mutta Kuznetsov on supertähti Aleksandr Ovetshkinin aisapari toissa kauden mestarijoukkueessa Washingtonissa ja kuuluu omilla ansioillaankin liigan tähtien joukkoon. Ankara tuomio ilman selvää rikettä liigan omia sääntöjä kohtaan olisi vaikea perustella.

STT

Kuvat: