Taifuuni rantautui Kiinan itärannikolle, yli miljoona ihmistä evakuoitu

Taifuuni Lekima on rantautunut Kiinan itärannikolle. Uutistoimisto Xinhuan mukaan taifuunin rankkasateiden ja myrskytuulten alta on evakuoitu kodeistaan jo yli miljoona ihmistä.

Sääennusteet lupaavat rankkasateita Shanghain alueen lisäksi muun muassa Anhuin ja Zhejiangin maakuntiin. Viranomaiset ovat varoittaneet sateiden voivan aiheuttaa tulvia sekä muta- ja maanvyöryjä.

Esimerkiksi Zhejiangissa peruttiin varotoimena lähes 300 lentoa ja lautta- sekä junaliikenne keskeytettiin. Xinhuan mukaan Zhejiangissa sijaitsevassa Wenlingin kaupungissa on mitattu yli 50 metriä sekunnissa puhaltaneita myrskytuulia. Tuulet ovat kaataneet alueella jo tuhansia puita ja aiheuttaneet sähkökatkoja.

Suurkaupunki Shanghaissa on evakuoitu yli 250 000 asukasta, ja suojamajoituksissa kerrotaan olevan yli 110 000 ihmistä. Shanghaissa asuu yhteensä 26 miljoonaa ihmistä.

Lekima murjoi aiemmin Taiwania, jossa kymmeniätuhansia kotitalouksia oli ilman sähköä ja yli 500 lentoa peruttiin.

Taifuunit iskevät Kiinaan usein kesäkuukausina. Ilmastotieteilijöiden mukaan myrskyt ovat tänä vuonna iskeneet verrattain harvoin.

STT

