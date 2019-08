Taiteiden Yä tulee taas – tapahtuma suurenee niin tarjonnaltaan kuin alueeltaankin

Viime syksynä suuren suosion saavuttanut Salon Taiteiden Yä laajenee tänä vuonna sekä tarjonnaltaan että alueeltaan. Koko kaupungin kulttuuritapahtuma järjestetään torstaina 5. syyskuuta.

– Ohjelma täsmentyy ja uudet osallistujat mahtuvat vielä mukaan. Torin tapahtuma-alue alkaa olla täynnä, mutta muualle vielä mahtuu, järjestäjätaho EtnoSalo ry:n Sanna Jousi toteaa.

Mikäli mielii päästä Taiteiden Yän virallisiin ohjelmalakanoihin, ilmoittautumisen takaraja on 16. elokuuta.

– Suuria ohjelmalakanoita sijoitellaan ympäri kaupunkia, muun muassa suuriin kauppoihin, Jousi kertoo.

Järjestäjille elokuu on kiireistä aikaa. Koska heinäkuussa vietetään suurilta osin lomakautta, käytännön järjestelyt alkavat vasta muutamaa viikkoa ennen h-hetkeä.

– Varmistukset, vapaaehtoisten perehdyttäminen ja oikeastaan kaikki käytännön toimet hoidetaan vasta nyt. Loppurutistus on kova, mutta kokonaisuus tulee olemaan hyvä, Jousi pohtii.

Vaikka Taiteiden Yän keskipisteenä onkin Salon ydinkeskusta, levittäytyi tapahtuma jo viime vuonna muun muassa Teatteri Provinssin ja IoT Campuksen tiloihin. Tänä syksynä Taiteiden Yätä juhlitaan myös Halikon puolella.

– Halikon Pienkiinteistöyhdistys aikoo pitää Halikon vesitornissa avoimet ovet. Tapahtuma alkaa siis saada satelliittipisteitä, mikä on todella hieno juttu, Jousi iloitsee.

Torin tienoolla Taiteiden Yä näkyy ja kuuluu ja laajasti.

Viimevuotinen Jättipiknik tekee tänä vuonna paluun. Niin yksityishenkilöt, yhdistykset kuin yrityksetkin ovat myymässä suolaisia ja makeita makupaloja.

Torille tulee viime vuoden tapaan pitkiä ruokailuun tarkoitettuja pöytiä, mutta myös omat piknik-peitteet, retkituolit ja pikkupöydät ovat sallittuja.

Torikansa saa ruokailun lomassa nauttia kattavasta lavaohjelmasta. Ohjelmisto koostuu muun muassa musiikista, ekomuotinäytöksestä ja burleski-show’sta. Esityksiä tarjoillaan miltei tauotta iltaviidestä aina kymmeneen saakka.

Piknikin ja lavaohjelman ohella torilla on muutakin tapahtumaa. Harrasteajoneuvoihin erikoistunut vapaa-ajan yhdistys Riverside Cruisers ry järjestää torin ympyräparkissa autonäyttelyn. Salon pääkirjaston ohella myös kirjastoauto pitää ovensa auki iltamyöhään asti. Tykkipuistossa on avoinna lasten temppurata ja Muurlan Opiston valokuvausopiskelijoiden PopUp-kuvauspiste.

Salon pääkirjastossa ei tarvitse Taiteiden Yänä tyytyä vain kirjojen lainaamiseen ja lehtien lukemiseen.

Kirjaston erikoisohjelma starttaa kello 16. Luvassa on lauluesityksiä, lasten taidepaja, satuhetkiä ja jopa karaokea.

– Karaoke kirjastossa on harvinaista, mutta ei ennenkuulumatonta. Joissakin kirjastoissa on jopa oma huone karaokea varten, kirjastovirkailija Niina Nurmi totesi SSS:lle huhtikuussa.

”Suomentajat lukijan luo” -hanke tuo kääntäjä Kersti Juvan kirjastoon. Juva on suomentanut muun muassa J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten Herrasta -trilogian sekä A.A. Milnen Nalle Puh -romaanit.

Pääkirjasto on Taiteiden Yänä auki kello 23 saakka, ja kirjastoauto palvelee torilla kello 22.30 asti.

Myös pääkirjaston yhteydessä toimivassa palvelupiste Voimalassa on erikoisohjelmaa aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Helsingintien tapahtuma-alueella on runsaasti taidepainotteista ohjelmaa. Tie suljetaan Horninkadun ja Rummunlyöjänkadun väliltä.

Salon Taiteilijaseuran Taidelainaamossa on tapahtumapäivänä avoimet ovet. Helsingintien varrella on lisäksi taiteilijoiden teosesittelyä ja -myyntiä.

Mikäli menojalkaa vipattaa, tanssiurheiluseura Swivel ja Salon Seuratanssiklubi perehdyttävät tanssitaiteen saloihin. Alueen musiikkiesityksistä vastaavat konsertti- ja viihdepuhallinorkesteri Piazza Brass sekä kuorolauluun kanssaan kannustava, Suomen vanhin viihdekuoro Salon Viihdelaulajat.

Taiteiden Yän afterpartyt järjestetään Bar Bizarressa kello 22.30 alkaen. Musiikista Bizarressa vastaa nummelalainen DJ-duo Alijäämä.

Salon taidemuseo pitää Taiteiden Yänä ovensa avoimena kello kuudesta kymmeneen. Näyttelyjen lisäksi Veturitalli soi kahdesti illan aikana. Musiikista vastaa Kabinettiorkesteri.

Myös Veturitallin naapurissa sijaitseva nuorten keskus Steissi juhlistaa Taiteiden Yätä. Luvassa on erilaisia työpajoja, joissa pääsee kokeilemaan muun muassa vesipyssymaalausta, sirkustelua ja pakohuoneesta selviämistä.

Ovensa auki pitää myös Salon elektroniikkamuseo. Salon Teatteri ja Teatteri Provinssi tarjoavat mahdollisuuden saapua seuraamaan Puhdistuksen ja Tohtori Zivagon harjoituksia.

Kulttuuritalo Villissä tapahtuu aina kahdesta iltakymmeneen saakka. Runopiiriläiset lausuvat jokaiseen makuun sopivia runoja, minkä lisäksi Villin galleriassa on esillä kulttuuritoimittaja Veli-Matti Henttosen musiikkiaiheinen valokuvanäyttely.

Villin verstaalla on esillä Andrea Vannucchin ja Tea Tikan vanhanajan valokuvastudio. Studiossa otetaan oma-, perhe- ja kaverikuvia.

Vanhan ajan valokuvausta harjoitetaan myös Meritalon museossa. Yhden kuvan ottamisessa menee aikaa noin 10 minuuttia ja kuvattavat saavat pahvipohjalle kiinnitetyt kuvat heti mukaansa.

Kauppakeskus Plazan Suomalaisessa kirjakaupassa vierailee kaksi kovan luokan kotimaista kirjailijaa. Vierailulle saapuvat toistasataa teosta julkaissut Enni Mustonen (oik. Kirsti Manninen) sekä vahvalla murteella kirjoittava Heli Laaksonen.

Harrastetaiteilijoilla on myös mahdollisuus esitellä omaa taidettaan Plazassa ja teosten myyminenkin on sallittua. Kauppakeskus tarjoaa pöytäpaikan ja ilmoittautuminen on maksutonta.

Edellä mainittujen lisäksi Taiteiden Yätä vietetään monissa muissakin paikoissa. Salon kirkossa kuullaan livemusiikkia barokista kansanmusiikkiin. Kirkkovierailla on mahdollisuus päästä kokeilemaan urkujen, pianon ja cembalon soittoa.

Kattausta täydentää muun muassa stand up -esitys, uimahallin erikoisohjelma sekä lukuisat muut näyttelyt, esitykset ja taiteilijavierailut.