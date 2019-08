Talous supistuu edelleen: Keskustelu elvytyksestä käynnistynyt Saksassa

Saksassa on kiihtymässä poliittinen keskustelu siitä, pitäisikö hallituksen puuttua heikkenevään taloustilanteeseen. Der Spiegel -aikakauslehden mukaan liittokansleri Angela Merkelin hallitus on valmis lisäämään julkista kulutusta elvyttääkseen taloutta.

Myös sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Olaf Scholz vihjaisi viikonvaiheessa, että Saksalla on täydet mahdollisuudet vastata uhkaavaan talouskriisiin. Scholz muistutti, että Saksan hallitus käytti arviolta 50 miljardia euroa elvyttääkseen taloutta finanssikriisin aikana vuosina 2008-2009.

Saksan keskuspankki varoitti maanantaina, että maa on ajautumassa taantumaan. Keskuspankin mukaan talous on saattanut supistua edelleen alkuvuoden pudotuksen jälkeen.

Maa on teknisesti taantumassa, jos sen bruttokansantuote laskee kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

STT

