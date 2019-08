Talousarvion viilaaminen jatkuu valtiovarainministeriön sisäisessä budjettiriihessä

Valtion ensi vuoden tuloja ja menoja viilataan myös tänään, kun valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut jatkuvat.

Ministeriö kävi talousarviota läpi jo eilen. Neuvottelujen etenemistä kommentoineen valtiovarainministerin Mika Lintilän (kesk.) mukaan tulevalla budjetilla osoitetaan, että hallitusohjelmasta ja hallituksen talouslinjasta pidetään kiinni.

Lintilä myös arvioi, että hänellä ja virkamiehillä on yhteneväinen tilannekuva taloudesta.

”Talouden suurin haaste on ihmisten työllistäminen”

Lintilän mukaan hallitusohjelman valmistumisen jälkeen maailmalta on tullut paljon viestiä, joka on tuonut talouteen epävakaisuutta. Tämän vuoksi budjetin painopisteen pitää hänen mukaansa olla sellaisissa toimissa, joihin pystyy kansallisesti vaikuttamaan.

Yksittäisiä toimia valtiovarainministeri ei suostunut medialle vielä avaamaan. Hänen mukaansa lukuihin oli tarkoitus mennä neuvottelujen edetessä.

Lintilä painotti, että talouden suurin haaste on ihmisten työllistäminen.

– Meidän pitää saada työllisyyttä kasvatettua, koska sillä me pystymme vastaamaan talouden pienenevään kasvuun, joka on ehkä odotettu.

Hänen mukaansa työllistäminen on myös yritysten kannalta äärettömän tärkeää, sillä yritykset ovat kertoneet suurimmaksi ongelmakseen osaavan työvoiman löytämisen. Myös investointeja Lintilän mukaan tarvitaan.

Lintilä ei kuitenkaan valottanut työllisyystoimia sen tarkemmin vaan kertoi, että työllisyydestä rakennetaan kokonaispaketti. Lisäksi keinoja odotetaan työllisyyttä pohtivalta työryhmältä.

Neuvotteluja muiden ministeriöiden kanssa käydään myöhemmin tässä kuussa, ja hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.

STT

