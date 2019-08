Viikko alkaa tänään sateisena. Ilmatieteen laitos ennustaa sadetta tai sadekuuroja koko maahan.

Maan etelä- ja keskiosassa saadaan paikoin myös ukkoskuuroja. Lämpötila kohoaa päivällä 16-21 asteeseen.

Pohjois-Suomessa päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta. Koko maassa on pilvistä tai puolipilvistä.

Koko viikosta on ennustettu varsin sateista. Sadekuurot tuovat helpotusta pitkään jatkuneeseen kuivuuteen ja vähentävät metsäpalovaroitusten tarvetta.

