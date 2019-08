Tänään paistaa idässä, pohjoisessa satelee

Tänään on luvassa aurinkoa ja lämpöä itään, mutta pohjoisessa on viileämpää ja sateisempaa, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Idässä lämpötila saattaa nousta 24 asteeseen, lännessä liikutaan pilviverhon paksuuden mukaan 20 asteen molemmin puolin.

Pääkaupunkiseudulle sateita ei ennusteen mukaan tule, korkeintaan yksittäisiä kuuroja. Lämpötilat vaihtelevat siellä 20-23:n välillä pilvien määrästä riippuen. Poutaisinta on rannikolla.

Aivan pohjoisimmassa osassa maata lämpötilat jäänevät noin 15 asteen tuntumaan ja vettä on luvassa melko paljon. Enimmillään sataa 10-20 milliä.

STT