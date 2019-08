Latvala palasi kärkeen Jyväskylän MM-rallin tiukassa voittokamppailussa – Lappi jäi hieman lisää Toyota-kolmikosta

Toyotan Jari-Matti Latvala palasi Jyväskylän MM-rallin piikkipaikalle päivän toisella erikoiskokeella Päijälässä. Latvala sijoittui 22,87 kilometrin mittaisella pätkällä toiseksi häviten tallikaverilleen Kris Meekelle 1,1 sekuntia. Kokonaiskilpailussa Latvala nousi ykköseksi 0,2 sekunnin erolla Ott Tänakiin. Kärkikamppailu on ääritasainen, sillä Meeke on jäänyt Latvalasta vaivaiset 0,6 sekuntia.

– Uskomattoman tiukka taisto tällä hetkellä. Auto toimii hyvin, kaikki on balanssissa, tyytyväinen Latvala kertoi ralliradiossa.

Toyota-kolmikko on ottamassa nyt pientä hajurakoa muihin, sillä neljäntenä olevan Citroenin Esapekka Lapin ero Latvalaan venähti 6,5 sekuntiin.

– Vauhti on sama kuin eilen. Olen ihan rajoilla vauhdin kanssa. Yritän taistella muiden Toyota-kuljettajien kanssa, Lappi kiteytti tilanteen.

Muista suomalaisista Fordin Teemu Suninen jatkaa yhdeksäntenä ja Skodan Kalle Rovanperä yhdentenätoista. Seuraava erikoiskoe, 18,7 kilometrin mittainen Kakaristo käynnistyy kello 10.08.

Tänään ajetaan vielä kuusi erikoiskoetta.

STT

