Jyväskylän MM-rallissa huima suomalaistaisto kakkospaikasta – Latvala hyökkäsi Ruuhimäessä ja kavensi eroa Lappiin

Jyväskylän MM-rallissa käydään huimaa suomalaiskuljettajien välistä taistelua kakkospaikasta, kun kaksi erikoiskoetta on enää ajamatta. Ruuhimäen reilun 11 kilometrin mittaisella pätkällä Toyotan Jari-Matti Latvala paineli pohja-aikaan. Kokonaistilanteessa kolmantena oleva Latvala kavensin eroa Citroenin Esapekka Lappiin 7,3 sekuntiin. Lappi hävisi Latvalalle Ruuhimäessä 3,6 sekuntia.

– Edellisellä pätkällä Laukaassa ei kulkenut. Ajattelin, että nyt on pakko ruveta ajamaan, Latvala naurahti ralliradiossa.

Lappi suhtautui rauhallisesti kakkossijataisteluun.

– Tämä pätkä oli vähän vaikea, koska emme keskeytyksen vuoksi tätä ajaneet vuosi sitten. Jospa rytmi löytyisi iltapäivällä paremmin, Lappi totesi.

Rallin kärkimies Ott Tänak kasvatti edelleen johtoasemaansa. Ero Lappiin on jo 22 sekuntia. Tänakilta voiton Jyväskylästä voi viedä enää tekninen vika tai ulosajo.

Tänak voitti Jyväskylässä viime vuonna ensimmäistä kertaa. Hän myös johtaa MM-sarjaa neljän pisteen erolla ennen Citroenin Sebastien Ogieria, joka on tällä hetkellä viidentenä Jyväskylässä.

Fordin Teemu Suninen jatkaa rallissa kahdeksantena. Kalle Rovanperän sijoitus nousi yhdellä, kun Sunisen tallikaveri Gus Greensmith liukui leveäksi menneen mutkan jälkeen puuta päin Ruuhimäessä ja joutui keskeyttämään. Skoda-kuljettaja Rovanperä on yhdeksäntenä.

Rallin seuraava erikoiskoe alkaa Laukaassa kello 11.01. Päätöserikoiskoe Ruuhimäessä starttaa kello 13.18. Sillä erikoiskokeella on tarjolla myös MM-lisäpisteitä viidelle nopeimmalle kuljettajalle.

STT

Kuvat: