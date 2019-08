Tansanian säiliörekan räjähdyksen uhriluku kasvaa, kuolleita jo 85

Tansaniassa viikonloppuna sattuneen säiliöauton räjähdyksen uhriluku on noussut jo 85:een, kertoo Morogoron kuvernööri Stephen Kebwe.

Kymmenistä loukkaantuneista osa on kuollut vaikeisiin vammoihinsa sairaalassa. Useiden loukkaantuneiden tilanne on yhä kriittinen.

Polttoainetta kuljettanut säiliöauto räjähti lähellä Morogoron kaupunkia lauantaina vähän sen jälkeen, kun se oli kaatunut tiellä. Viranomaisten mukaan auto kaatui yrittäessään väistää moottoripyörää.

Poliisin mukaan valtavassa räjähdyksessä kuolleiden joukossa oli moottoripyörätaksien kuljettajia sekä ihmisiä, jotka keräsivät autosta vuotavaa polttoainetta.

Viranomaiset kertovat, että räjähdys tapahtui, kun mies oli yrittänyt irrottaa kaatuneen säiliöauton akkua ja irrotusoperaatiosta oli aiheutunut kipinä, joka sytytti maahan valuneen polttoaineen. Alustava raportti onnettomuudesta on määrä julkaista ensi viikolla.

Morogoron onnettomuus oli jo kolmas vastaavanlainen, tuhoisa onnettomuus Afrikassa tänä vuonna. Viime kuussa 45 ihmistä kuoli, kun säiliöauto räjähti Nigeriassa. Toukokuussa Nigerissä vastaavassa onnettomuudessa kuoli lähes 80 ihmistä.

STT

