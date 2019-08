Tarkkailuluokan kesäleiristä syntyi ”paras kausi ikinä” – Vain elämää tuo tutut muusikkokonkarit takaisin ruutuihin

Musiikki- ja viihdesarja Vain elämää alkaa kymmenennen kerran tänä perjantaina. Juhlakautta tähdittää kahdeksan aiemmilta kausilta tuttua pitkän linjan artistia. Mukana ovat Erin, Vesala, Elastinen, Antti Tuisku, Maija Vilkkumaa, VilleGalle, Lauri Tähkä sekä Samu Haber.

Artistit kertoivat tiistaina Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa televisioon tulevan aiempaa rennompi ja vapautuneempi kausi. Rap-artisti Elastinen kuvailee sarjan trailerissa kyseessä olevan ”paras kausi ikinä”.

– Se oli sellainen tarkkailuluokan kesäleiri. Meillä oli aika hepulimeininki, se oli varsin virkistävää, Elastinen nauroi tiedotustilaisuudessa.

Elastinen kertoo STT:lle tunnelmaa vapauttaneen se, että kaikki olivat mukana jo toista kertaa.

– Se oli mukaansatempaava se meidän jengihenki. Toivottavasti se välittyy ihmisille samalla tavalla, Elastinen sanoo.

Elastisen mukaan Vain elämää on artisteille terapeuttinen kokemus, vaikka samalla tehdäänkin tv-viihdettä.

– Se kokemus on sellainen, että soisin sen jokaiselle alasta riippumatta. Että saisi vertaistukea metsämökissä, ja rauhassa syödä ja jutella ihmisten kanssa. Oi, kun olisi omienkin ystävien kanssa aikaa viettää kymmenen päivää tuolla tavalla keskustellen. Se on aika arvokasta.

Kolmannella kaudella mukana ollut Elastinen lähti sarjaan uudestaan mukaan, koska ensimmäisestä kerrasta oli jäänyt käteen ”kaikkea hyvää”.

– Koen saaneeni ensimmäiseltä visiitiltä niin valtavasti omaan elämääni, sekä ystäviä että buustia uralle, räppäri kertoo STT:lle.

Erityistä juhlakaudessa on se, että mukana on yksi artisti totuttua enemmän. Mukaan mahtuikin tänä vuonna kaksi räppäriä. Sekä Elastinen että JVG-kokoonpanosta tuttu VilleGalle olivat asiasta innoissaan.

– Musta se oli odotettu lisä. Luulen, että meidän genren porukka odottaakin sitä paljon. Oli ihanaa, että minä ja Ville oltiin tosi hyvissä väleissä jo ennen tuonne menoa, niin siinä ei ollut minkäänlaista kilpailuasetelmaa, Elastinen kertoo.

Nelosen sarja kuvattiin kesäkuussa Hirvensalmen Satulinnassa, josta on tullut vuosien varrella sarjan päänäyttämö. Ensimmäinen kausi tuli televisiosta syksyllä 2012.

”Lähdetään kavereiden kesken”

Juhlakauden ensimmäisessä jaksossa käydään läpi, mitä artisteille on tapahtunut sen jälkeen, kun he olivat ensimmäistä kertaa ohjelmassa mukana.

Merkittävimmän muutoksen artisteista on käynyt läpi Paula Vesala, jonka sooloura käynnistyi vasta vuoden 2014 Vain elämää -vierailun jälkeen. Vesalan ja Mira Luodin PMMP-yhtye oli lopettanut loppuvuonna 2013, ja Vesala lähti ohjelmaan mukaan kokeilunhalusta.

Artisti myöntää sarjan olleen ponnahduslautana soolouralle. Keikkojen settilistassa on vieläkin hänen sarjassa esittämiään kappaleita.

– Aiemmin olin aika varautunut julkisuuden kanssa. Sitten päätin, että mä avaan sydämeni ja teen niitä versioita täysillä. Ne oli kirjavia, kun tein vaan mitä ikinä keksin ja halusin. Ei ollut mitään maalia tai tähtäintä eikä soololevyä, oli vaan kivaa ja uutta, enkä pidätellyt, Vesala kertoo STT:lle.

Nyt Vesala-taiteilijanimellä esiintyvä muusikko työstää toista sooloalbumiaan. Vain elämää -juhlakaudelle Vesalan saivat houkuteltua mukaan hänen hyvät ystävänsä Elastinen ja Antti Tuisku.

– Lähdetään kavereiden kesken, se tuntui hauskalta ajatukselta. Ja se versiointi on oikeasti aika kivaa, se oli viimeksi mun mielestä paras juttu. Yhdistelmä siitä, että saadaan toistemme musiikkiin kajota ja olla siellä vielä kimpassa, Vesala kertoo syistään lähteä mukaan ohjelmaan.

Sekä Vesala että Elastinen kertoivatkin STT:lle, että menossa oli välillä jopa pitelemistä, kun artistijoukko oli aiempia vuosia nuorempi ja yhtenäisempi porukka.

Sarjassa on luvassa myös lukuisia vierailevia tähtiä. Vesalan kanssa on duetoimassa vanha bändikaveri Mira Luoti, ja VilleGalle saa esiintymisparikseen JVG:n toisen puoliskon Jaren. Vanha Nylon Beat esiintyy myös yhdessä, kun Erinin rinnalle saapuu Jonna.

Vain Elämää -juhlakauden ensimmäinen artistijakso nähdään 6. syyskuuta, jolloin vietetään Antti Tuiskun päivää.

Voimanaisten kausi

Vain elämää -juhlakauden artistit ovat kaikki pitkän uran tehneitä muusikoita, mutta erityisesti joukosta nousevat esiin naiset, jotka ovat tehneet musiikkia aina 90-luvun puolestavälistä ja 2000-luvun alusta asti.

Vesala on sitä mieltä, että nyt alkava kausi on voimanaisten kausi. Hänen lisäkseen kaudella ovat mukana Nylon Beat -yhtyeestä tuttu Erin sekä rock-muusikko Maija Vilkkumaa.

– Se oli parasta, että meitä oli siellä kolme naista, jotka on musiikin tekijöitä, biisintekijöitä, artisteja ja äitejä. Meillä oli kova kolmikko. Meillä on niin paljon yhteistä ja paljon jaettavaa. En mä heitä niin hyvin tuntenut, täällä sitten päästiin jakamaan kokemuksia. Mahtavia naisia ja hienoja muusikoita, Vesala sanoo STT:lle.

Hän kertoo ihailleensa Maija Vilkkumaata nuoresta asti. Vilkkumaa olikin hänen idolinsa tällä kaudella.

– Mä oon sellaista porukkaa, joka on kaivannut esikuvia naisista, jotka tekee itse biisejä ja on artisteja. Maija ja Tervomaan Jonna olivat ensimmäiset keulakuvat, jotka näytti mun ikäisille, että myös nainen voi tehdä ja upeasti, Vesala kertoo.

Useissa eri projekteissa mukana ollut taiteilija muutti viime vuonna poikansa kanssa takaisin Suomeen yli neljän Kalifornian-vuoden jälkeen. Musiikkia hän lupaa tehdä niin kauan kuin henki pihisee.

– Musta tuntuu, että oon vasta aloittanut. Olen vasta julkaissut yhden soololevyn. Mulla on taas iso elämänmuutos, muutto, takana. Me ollaan poikani kanssa asetuttu pikkuhiljaa ja aloitettu uusi jakso. Ja musiikillisesti on sama fiilis, että on alkamassa uusi jakso. Nyt tekee mieli tehdä paljon musiikkia, Vesala kertoo.



