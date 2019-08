Tass: 130 mielenosoittajaa otettu kiinni Moskovan mielenosoituksessa

Moskovassa yli 130 mielenosoittajaa on otettu lauantai kiinni epävirallisessa mielenosoituksessa, kertovat Venäjän viranomaiset venäläisuutistoimisto Tassin mukaan.

Maan sisäministeriön mukaan poliisi ja turvallisuusjoukot ottivat mielenosoittajia kiinni epävirallisessa tapahtumassa, joka järjestettiin Moskovan keskustassa lauantain päämielenosoituksen jälkeen. Viranomaiset olivat antaneet luvan päivällä järjestettyyn mielenosoitukseen, mutta eivät sen jälkeiseen tapahtumaan, joka muun muassa tukki liikenteen Maroseika-kadulla.

Lauantaina sosiaalisessa mediassa kutsuttiin ihmisiä ”rauhanomaisiin kävelyihin” luvan saaneen mielenosoituksen jälkeen. Moskovan poliisi reagoi kutsuihin heti ja varoitti, että kaikkien luvattomien tilaisuuksien katsotaan uhkaavan yleistä järjestystä ja että ne tukahdutetaan välittömästi.

Kymmenet tuhannet marssivat lauantaina

Kymmenettuhannet opposition edustajat kerääntyivät lauantaina osoittamaan mieltään Moskovassa. Protestien osallistujamääriä seuraava kansalaisjärjestö The White Counter kertoi Facebookissa, että paikalla oli lähes 50 000 ihmistä vaatimassa vapaita vaaleja.

Viranomaisten mukaan paikalla oli noin 20 000 mielenosoittajaa.

Mielenosoittajat kerääntyivät iltapäivällä Prospekt Andreja Saharovalle, minne viranomaiset olivat antaneet luvan mielenosoitukselle. Paikalla mielenosoittajia odotti massiivinen määrä poliiseja, joista osa oli mellakkavarusteissa.

Paikalla oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi nähneensä poliisien ottaneen kiinni noin 50 ihmistä lähellä presidentin hallintorakennuksia.

Viime viikkoina tuhannet ihmiset ovat menneet kaduille vaatimaan vapaita vaaleja ja vastustaneet päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle.

Lauantain mielenosoituksissa näkyi muun muassa kylttejä, joissa vaadittiin oikeutta äänestää ja sanottiin valehtelun nyt riittävän.

– Olen tyrmistynyt tästä epäoikeudenmukaisuudesta kaikilla tasoilla. He eivät anna niiden ehdokkaiden olla ehdolla, joilla on tarpeeksi allekirjoituksia. He ottavat kiinni ihmisiä, jotka osoittavat mieltään rauhanomaisesti, sanoo mielenosoitukseen osallistunut 60-vuotias insinööri Irina Dargolts.

Poliisi pidättänyt aiemmin nimekkäitä oppositioaktivisteja

Aiemmissa mielenosoituksissa poliisi on ottanut kiinni yli 2 000 ihmistä. Aiemmilla protesteilla ei ole ollut viranomaisten lupaa.

Poliisi on myös pidättänyt viime viikkojen aikana mielenosoituksia järjestäneitä nimekkäitä aktivisteja. Moskovassa on pidätetty muun muassa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, joka istuu parhaillaan vankilassa 30 päivän vankeustuomion vuoksi. Viranomaiset avasivat viime viikon lauantaina myös rahanpesututkinnan Navalnyin korruptionvastaisesta säätiöstä.

Viime viikonlopun mielenosoitusten yhteydessä pidätettiin myös tunnettu aktivisti Ljubov Sobol. Hän oli tuolloin yli 20 päivää kestäneen syömälakkonsa vuoksi heikossa kunnossa. Kävelemiseen tukea tarvitsevaa Sobolia tuli pidättämään brittilehti Independentin mukaan arviolta 15 mellakkapoliisia.

https://tass.com/society/1072905

STT

