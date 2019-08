Täysin looginen Valtteri

Mercedeksen päätös käyttää Valtteri Bottaksen sopimuksessa ollut optio ensi kaudesta on vähintään kolmesta näkökulmasta tarkasteltuna ainoa järkevä vaihtoehto.

1) Pätevien vaihtoehtojen puute. Jos Bottaksen olisi halunnut korvata, kuka olisi pystynyt vastaaviin suorituksiin ”hopeanuolen” ratissa? Bottas on ajanut tällä kaudella tasaväkisesti aika-ajoissa tallikaveriaan ja kaikkien aikojen aika-ajajaa, Lewis Hamiltonia vastaan. Kisoissa Bottas on pystynyt haastamaan Hamiltonin muutaman kerran, ja myös pari kertaa voittanut britin aivan rehdissä puolentoista tunnin otatuksessa.

Suorituksia, joihin ovat pystyneet vain mestarismiehet ennen nastolalaista: ensin Fernando Alonso, sittemmin Jenson Button ja viimeisenä Nico Rosberg. Hopea ei ole tässä kamppailussa häpeä, jos kultamitalistin perävalot vilkkuvat edelleen samalla suoralla. Eikä mestarismiehiä ollut rehellisesti tarjolla tässä siirtoruletissa. Kaikki kunnia Esteban Oconille, mutta jos kaksi vuotta Sergio Perezin kanssa tasaväkisesti keskikastissa nahistellut ranskalaislupaus oli Merceksen ainoa vaihtoehto Bottakselle, on vanhassa vara rutkasti parempi.

2) Miksi korjata jotain, mikä ei ole rikki? Mercedes on voittanut Hamiltonin ja Bottaksen aikakautena (2017-) kaiken mahdollisen. Kaksi valmistajien ja kaksi kuljettajien maailmanmestaruutta. Ja kolmannet pystit odottavat enää muutaman kisaviikonlopun päässä. Bottas on ollut Hamiltonille juuri sopiva turvasatama, jonka tasaisesti keinuttavassa aallokossa on ollut mukava tehdä uran parhaita tuloksia. Riittävän nopea piiskatakseen britin parhaimmilleen, mutta ei ylimääräisiä kepulikonsteja a’la Rosberg, jotka olivat suistaa koko tallin syöksykierteeseen kesällä 2016.

3) Ulosmittaamaton potentiaali. Ajatus kehityksestä alkaa kuulostaa hieman toiveajattelulta, kun puhutaan tällä viikolla 30 vuotta täyttäneestä huippu-urheilijasta. Kenties fyysisiltä ominaisuuksiltaan Bottas on jo saavuttanut maksiminsa, mutta henkisellä puolella kasvunvaraa on vielä olemassa. Sen tämä kausi, jos mikä on osoittanut. Niin hyvässä kuin pahassa.

Hyvää esimerkkiä Bottas tarjoili heti kauden avauskisoissa kukistamalla Hamiltonin useita kertoja tiukoissa aika-ajoväännöissä ja pitämällä tämän takanaan myös kisamitassa sekä Australiassa että Azerbaidzhanissa. Vaikka Australian suoritusta on pehmitelty Hamiltonin auton teknisillä ongelmilla, on fakta, että Bottas pesi Hamiltonin heti lähdössä, eikä suinkaan pitkän kisamitan aikana.

Huonoja esimerkkejä puolestaan olivat ennen kesätaukoa sattunut lipsahdus varman 12 pisteen menetys Saksan Hockenheimilla ja pehmeä startti Unkarin Hungaroringillä, joka sekin söi nastolalaisen pistepotista aivan turhat 8–11 pistettä.

Samanlainen steppi ensi kaudeksi ja virheet pois niin kahden Mersun taistelua saadaan jännittää vielä kesätauon jälkeenkin.

Yhteenveto: Mercedes teki täysin loogisen valinnan hyödyntäessään Bottaksen sopimusoption. Ensi kaudella nastolalaisen tilanne onkin huomattavasti tukalampi, sillä vapailla markkinoilla on muuan Max Verstappen, jonka kanssa Toto Wolffin ei tarvitsisi edes pohtia näkökulmia 1 ja 3.