Teemu Suniselle raju pettymys – ”Ei saatu mitään aikaiseksi”

M-Sport Fordin tallin Teemu Suninen starttasi kovin odotuksin Suomen MM-ralliin. Nuori jokelalainen kuului jopa voittajasuosikkien joukkoon, mutta Sunisen kisa meni rajusti alakanttiin.

Edellisessä osakilpailussa Sardiniassa uuden kartanlukijansa Jarmo Lehtisen kanssa toiseksi ajanut Suninen oli Keski-Suomen sorateillä vasta kahdeksas.

– Vaikea kilpailu oli. Ei saatu mitään aikaiseksi. Tiimikaverikin ajoi vielä pihalle, niin ei tästä paljon jäänyt käteen tallille. Tulos oli tosi huono, Suninen tuskaili.

Ford-kuskin vauhti oli mystisesti kadoksissa. Fiesta WRC tuntui hyvältä, mutta Sunisen erikoiskoeajat olivat kaukana kärjen kyydistä. Maalissa eroa kisan voittaneeseen Toyotan Ott Tänakiin kertyi yli kaksi ja puoli minuuttia.

– Tämä on turhauttavaa. Pääosin oltiin ihan äärirajoilla ja tulimme niin kovaa kuin osasimme. Paljon jäi kotiläksyjä tästä rallista. Niin pitkään oli hyvä fiilis, kunnes näki muiden ajat pätkien maalissa. Oudolta tämä tuntuu, Suninen hämmästeli.

– Ei saatu oikein korjattua viime vuonna jo koettuja ongelmia. Auton balanssi oli parempi, mutta vauhti ei riittänyt meillä lähellekään kärkeä, Suninen jatkoi.

Suomessa Fordilta puuttui rajusti suorituskykyä muihin tiimeihin verrattuna. MM-kausi jatkuu kahden viikon kuluttua Saksassa, jonne Suninen suuntaa varovaisen toiveikkaana.

– Viime vuonna olimme Saksassa ihan taisteluasemissa. Siinä mielessä sinne voi suunnata hyvin mielin. Asfaltilla meidän auto on hyvä, Suninen valoi uskoa.

Rovanperä jälleen luokkavoittoon – ”Hirveästi ei tarvinnut taistella muita vastaan”

Skodan tehdastallin nuori suomalaistähti Kalle Rovanperä ajoi neljännen perättäisen luokkavoiton sunnuntaina päättyneessä Suomen MM-rallissa.

Kotiteillään ajanut Rovanperä kukisti kaikki R5-luokituksen autot reilulla marginaalilla. Toiseksi nopeinta kyytiä pitänyt Nikolai Grjazin jäi suomalaislupauksesta yli kaksi ja puoli minuuttia. Luokan kolmas oli Hyundailla ajanut Jari Huttunen 14 sekuntia venäläiskuskin takana.

– Ralli meni ihan suunnitelmien mukaan. Ei ollut oikeastaan mitään ongelmia koko viikonlopun aikana. Auton säädöt eivät ehkä olleet parhaat mahdolliset ensimmäisillä lenkeillä, Rovanperä summasi.

– Puskin kun tarvittiin, mutta muuten ihan normaalilla ajorytmillä. Välttelin isoja riskejä. Ei ollut ehkä vaikein mahdollinen voitto. Hirveästi ei tarvinnut taistella muita vastaan.

Kotikilpailun voitto maistui kuitenkin makoisalta Jyväskylän kupeessa Puuppolassa asustavalle Rovanperälle.

– Aina on upeaa voittaa. Vielä kun se voitto tulee kotirallissa, niin tunne on mahtava. Meillä on täällä maailman parhaat pätkät. Oli nautinto ajaa. Vielä kun pystyi voittamaan, niin myös penkalla oli varmasti tunnelma korkealla, Rovanperä jutteli.

WRC2 Pro -luokan MM-sarjassa Rovanperällä on ylivoimainen johto neljän perättäisen ykköstilan myötä. Rovanperän sopimus WRC-auton rattiin lienee vain sinettiä vailla. Pikkuluokassa suomalaisnuorukaisella ei enää riitä haastetta.

– Jos näin pystyy jatkamaan, niin ihan mahdollista se (siirtyminen WRC-autoon) on. Tässä sarjassa tilanne näyttää hyvältä, mutta toki mitä vaan voi tapahtua. Jatketaan loppukauden kisat samalla vauhdilla, niin sen pitäisi riittää, Rovanperä totesi.

STT

Kuvat: