Terveiset menneisyydestä

JARMO LEHTO. ”Onko Lehdolla krapula?”, kysyi vänrikki 10. marraskuuta 1975.

”Ei ole, herra vänrikki”, valehtelin.

Varusmiehen kalenteri vuosilta 1975-76 tuo mieleen tukun kertaalleen kadonneita muistoja.

Vuosikymmenten jälkeen pintaan pullahtaneisiin muistikuviin kuuluvat tapaamiset muun muassa Tansanian presidentin Julius Nyereren ja Länsi-Saksan liittopresidentin Walter Scheelin kanssa. Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin kanssa olin silmätysten toukokuussa 1976.

Hyvät päivät tuli huudettua tukulle neuvostokenraaleja ja -marsalkkoja. Presidentti Kekkosta niin sanotun kunniakomppanian piti alvariinsa saatella ulkomaanmatkoille.

Kaikki tuo ja paljon muuta tulvahti mieleeni varusmiesaikaisen muistikirjan löydyttyä kaapin kätköistä. Löytyivät samalla nimet ja osoitteet, joihin en vuoden 1976 jälkeen ole ollut missään yhteydessä, vaikka niin pyhästi puolin ja toisin luvattiin.

Muutto on erikoinen tilanne. Sen alla joutuu väkisinkin kasvotusten menneisyytensä kanssa.

Hyllyiltä tulee vastaan tavaroita ja rihkamaa, joita en ole tarvinnut vuosikymmeniin, mutta joihin liittyy monenkirjavia muistoja.

Kun heitän tavaran roskiin, on aika varmaa, että samalla hautaan siihen liittyvän muiston. Siksi kai luopuminen on toisinaan niin tuskallista.

No, edessä siintävä muutto ei ole todellakaan ensimmäinen, joten luonnekin on ajan saatossa sopivasti kovettunut. Sen verran pehmeitä kohtia kuoreen on kuitenkin jäänyt, että osa tarpeettomista esineistä saa edelleen jäädä.

Taidan säilyttää tuon muistikirjankin.

Tämän ikäpolven edustajalle on erityisen vaikeaa luopua kirjoista. Ne ovat olleet aikanaan arvokkaita sekä hinnoiltaan että sisällöiltään.

Ajat ovat muuttuneet, ja nyt istun kirjapinon edessä repimässä niistä kansia irti. Kannet kartonkikeräykseen ja sisältö paperijätteeseen.

Mukava kompromissi olisi ollut raahata kirjat osaksi tulevaa salolaista taideteosta, mutta Salon Seudun Sanomien jutun mukaan Veturitallillakin tuli jo mitta täyteen. Se sitten meikäläisen kulttuuripanostuksesta.

Kirjoihin pätee sama kuin esineisiin: rakkaimmat saavat jäädä, vaikken niitä todennäköisesti enää koskaan tule lukemaan.

On muuttokolikossa hyväkin puoli.

Tässä iässä tajuaa tavarapaljouden turhuuden, ja muutot onneksi pakottavat sitä leikkaamaan. Ihminen tulee lopulta toimeen yllättävän vähällä materialla, kun tohtii hypätä tai putoaa pois elintasokilvoittelun rattailta.

Vanhan viisauden mukaan emme kuitenkaan täältä voi ottaa mitään mukaan, kun vaihdamme maallisen maiseman taivaallisempaan.

Omalta osaltani lupaan sinä vaiheessa luopua jopa Varusmiehen kalenterista vuodelta 1975.

Kirjoittaja on toimittaja.