Terveysjätti Pihlajalinna vähentää 180 työtehtävää – tulos pysyi ennallaan

Terveysalan jättiyrityksen Pihlajalinnan yt-neuvottelut johtivat 180 työtehtävän päättymiseen. Pääosa vähennyksistä tapahtuu irtisanomisilla. Tavoitteena on tehostaa toimintaa. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan noin 17 miljoonan euron kustannussäästöjä.

– Yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä tavoitteena olevan liikevoiton saavuttamiseksi on välttämätöntä ryhtyä kaikissa yksiköissä tehostamistoimenpiteisiin sekä tiivistää toiminnan johtamista, kertoo toimitusjohtaja Joni Aaltonen tiedotteessa.

Hänen mukaansa Pihlajalinnan pitää pystyä kannattavaan kasvuun ja vahvistamaan sitä tukevaa yrityskulttuuria. Tavoitteena on myös parantaa kykyä ennakoida toimialan nopeatkin muutokset.

Pihlajalinnan henkilöstövähennysten määrä jää pienemmäksi kuin neuvottelujen alussa arvioitiin, koska neuvottelujen aikana löydettiin vaihtoehtoisia toimenpiteitä kustannusten säästämiseksi.

Yhtiö keskittää yt-neuvottelujen seurauksena toimintojaan pääkonttoriinsa Tampereelle. Lisäksi yhtiö yhdistää toimipisteitään ja karsii päällekkäisiä toimintojaan.

Liikevaihdon odotetaan kasvavan

Pihlajalinna julkaisi myös osavuosikatsauksensa. Oikaistu liiketulos kohosi huhti-kesäkuussa 2,1 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 2,0 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi 130 miljoonaan euroon 125 miljoonasta eurosta.

– Pihlajalinna on kasvanut viime vuosina voimakkaasti yritysjärjestelyjen ja uusien toimipisteiden avaamisen myötä sekä solminut uusia sopimuksia alkuvuoden 2019 aikana. Uusien sopimuksien odotetaan kasvattavan liikevaihtoa loppuvuonna, Aaltonen ennakoi.

Hänen mukaansa Pihlajalinna ei ole kaikissa yksiköissä päässyt hyödyntämään yhteisvaikutuksia, joten palveluverkon eri yksiköiden kannattavuus vaihtelee merkittävästi.

STT

