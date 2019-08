Jo kolmas joukkoampuminen Yhdysvalloissa alle vuorokaudessa: seitsemän haavoittui Chicagossa

Yhdysvalloissa Chicagossa seitsemän ihmistä sai ampumahaavoja varhain sunnuntaina paikallista aikaa.

Chicago Sun Times kertoo, että poliisin mukaan Douglas Park -puistoon kokoontunutta joukkoa tulitettiin ohi ajaneesta mustasta Chevrolet Camaro -urheiluautosta. NBC Chicago kertoo, että uhrit ovat parikymppisiä. Osumia saaneista kolme on naisia ja neljä miehiä. Yksi miehistä sai osuman nivuseen ja on kriittisessä tilassa.

Vastikään El Pasossa sattuneessa ostoskeskusampumisessa kuoli 20 ihmistä. Ohion Daytonissa 10 ihmistä kuoli luoteihin ravintolakorttelissa.

Ampuja avasi tulen kauppakeskuksessa

Yhdysvalloissa Ohion Daytonissa ainakin 10 ihmistä on kuollut luoteihin ravintolakorttelissa, kertoo paikallislehti Dayton Daily News. Lehden mukaan useita ihmisiä on loukkaantunut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ensimmäinen ilmoitus laukauksista tuli kello yhdeltä paikallista aikaa eli aamulla Suomen aikaa.

Paikallinen poliisi kertoi Twitterissä tilanteen olevan edelleen käynnissä.

Aiemmin El Pasossa Texasissa sattuneessa ostoskeskusampumisessa on kuollut ainakin 20 ihmistä, kertoo Texasin kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Haavoittuneita on 26.

Washington Postin mukaan useat haavoittuneista ovat kriittisessä tilassa, joten kuolonuhrien määrä voi vielä kasvaa.

Ampuminen tapahtui Cielo Vistan ostoskeskuksen Walmartissa. Ampujalla oli kivääri ja hän avasi tulen ostoksilla olleita ihmisiä päin.

– Päivä, joka olisi ollut tavallinen päivä jollekulle mennä ostoksille, muuttui yhdeksi Texasin historian verisimmistä päivistä, kuvernööri Greg Abbott sanoi.

Poliisi on pidättänyt parikymppisen miehen epäiltynä ampumisesta. Lauantaina oli liikkunut myös tietoja, joiden mukaan ampujia olisi ollut kolme.

– Voin vahvistaa, että pidätetty on parikymppinen valkoinen mies. Uskomme, että hän on ainoa ampuja, kertoi Robert Gomez El Pason poliisista.

Washington Postin poliisilähteen mukaan epäilty ampuja on 21-vuotias. CNN ja LA Times kertovat, että ampujaksi epäilty on kotoisin Dallasin esikaupunkialueelta, joka sijaitsee yli tuhannen kilometrin päässä El Pasosta.

Poliisin mukaan tapausta tutkitaan mahdollisena viharikoksena. Poliisilla on tutkittavana 2 300-sanainen manifesti, jonka tutkijat arvioivat olevan epäillyn kuvafoorumille lataama. CNN:n mukaan tekstissä epäilty arvelee, että ”hän kuolee tänään”.

– Meillä on tältä henkilöltä manifesti, joka viittaa siihen, että viharikos on mahdollinen, El Pason poliisipäällikkö Greg Allen kertoi.

Ampuja tulitti sattumanvaraisesti

Gomezin mukaan Walmartissa oli ampumisen aikaan sisällä yli tuhat asiakasta.

Silminnäkijöiden mukaan mies oli tulittanut ihmisiä sattumanvaraisesti eikä hänellä näyttänyt olevan mitään tiettyä kohdetta.

Vanessa-niminen silminnäkijä kertoi juuri tulleensa Walmartin parkkipaikalle, kun ampuminen alkoi.

– Kuulin pamauksia, yhden toisensa jälkeen, ja kun käännyin, näin naisen joka näytti olevan tulossa Walmartista ja menevän autoaan kohti. Hänellä oli ostoksensa kärryssä ja näin hänen vain kaatuvan, silminnäkijä kertoi Fox Newsille.

– Hänellä (ampujalla) oli musta t-paita ja maastokuvioiset housut. Hänellä oli jotakin korvissaan, kuin erittäin paksut kuulosuojaimet. Hänellä oli musta kivääri ja hän vain osoitteli ihmisiä ja ampui.

Liittovaltion, osavaltion ja paikallisten poliisien lisäksi paikalla oli myös Yhdysvaltain rajavartiolaitoksen poliiseja, USBP:n päällikkö Carla Provost kirjoitti Twitterissä.

El Paso sijaitsee aivan Texasin osavaltion länsikärjessä, Meksikon rajan vieressä.

Demokraatit vaativat kireämpiä aselakeja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi ampumista kamalaksi ja kertoi puhuneensa Texasin kuvernöörin kanssa ja luvanneensa liittovaltiolta kaiken tarvittavan avun.

Moni demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva poliitikko hyödynsi tilannetta vaatimalla tiukennuksia aselakeihin.

– Aivan liian moni yhteisö on jo joutunut kärsimään tällaisista tragedioista. Meidän täytyy toimia nyt lopettaaksemme maamme aseväkivallan epidemian, johtaviin ehdokkaisiin kuuluva Elizabeth Warren sanoi.

Demokraattien presidenttiehdokkuuden tavoittelijoista tapaus osui erityisen lähelle Beto O’Rourkea, joka toimi aikaisemmin El Pason alueen kongressiedustajana.

– Olen uskomattoman surullinen, tätä on hyvin vaikea ajatella. Sanon kuitenkin, että El Paso on maailman vahvin paikka, tämä yhteisö pitää yhtä, O’Rourke sanoi puheessaan.

Kuluva viikko on ollut poikkeuksellisen synkkä Yhdysvalloissa aseväkivallan vuoksi. Tiistaina kaksi ihmistä kuoli ja poliisi haavoittui Walmartissa Mississippissä, ja viime sunnuntaina kolme ihmistä kuoli ampumisessa valkosipulifestivaaleilla Pohjois-Kaliforniassa.

https://chicago.suntimes.com/crime/2019/8/4/20753570/several-wounded-douglas-park-shooting-roosevelt

https://www.nbcchicago.com/news/local/Mass-Shooting-Near-Douglas-Park-Playground-Police-518001731.html

https://www.daytondailynews.com/news/crime–law/police-responding-active-shooting-oregon-district/dHOvgFCs726CylnDLdZQxM/

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49224816

https://twitter.com/DaytonPolice/status/1157912748342358016?s=20

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/08/03/active-shooter-cielo-vista-mall-area-el-paso-police-say/?utm_term=.7b23704519ef

https://edition.cnn.com/2019/08/03/us/el-paso-shooting/index.html

https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-08-03/what-we-know-about-patrick-crusius-el-paso-rampage

https://twitter.com/USBPChief/status/1157783464508350464?s=20

STT

Kuvat: