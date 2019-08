Tiede- ja kulttuuriministeri vaihtuu Annika Saarikon jäädessä perhevapaalle – Hanna Kosonen aloittaa ministerinä

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) jättää tänään tehtävänsä syksyllä tapahtuvan perheenlisäyksen vuoksi. Saarikon ministerinpaikalle nousee kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.). Saarikon on määrä palata tehtävään vuoden päästä elokuussa 2020.

Ministerinvaihdos tapahtuu tasavallan presidentin Sauli Niinistön esittelyssä presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa puolenpäivän tienoilla.

Presidentin esittelyn jälkeen pidetään valtioneuvoston yleisistunto, jonka alussa ministeri Kosonen vannoo virkavalan ja antaa tuomarinvakuutuksen.

Istunnossa käsitellään ministerivaihdoksesta johtuvat järjestäytymisasiat. Tilaisuudessa nimitetään myös ministerin valtiosihteeri.

Hanna Kosonen on MM-kultaa ja -pronssia vuonna 2000 voittanut hiihtosuunnistaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Saarikon aikeista jäädä vapaalle vuoden äitiysloman ajaksi kerrottiin jo hallituksen muodostamisen aikaan keskustan valitessa ministerinsä.

STT