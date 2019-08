Tilastot kertovat

LIISA WRIGHT. Ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjälkemme pienentämisen tarpeesta puhuttaessa kovin usein ihmiset vetävät esille Intian: kuinka sen päästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin Suomella. Ja siksi pieneltä Suomelta ei tule vaatia vähennyksiä. Intian suuret päästöt ovat tosiasia, samoin kuin Kiinan ja Amerikan.

Ihmiset katsovat valitettavan yleisesti asioita vain yhdeltä kantilta, muistavat vain yhden faktan eivätkä halua ottaa selvää kokonaisuuksista.

Suomi on sijalla 27 maailman maiden hiilidioksiditilastossa: henkeä kohti 10 000 kiloa vuodessa. Intian vastaava luku on 2 000 kiloa. Ja juuri tästä on kyse: me Suomessa voimme vähentää kulutustamme ja pienentää hiilijalanjälkeämme joutumatta luopumaan mistään välttämättömästä.

Iso osa Intian hiilidioksidipäästöistä syntyy, samoin kuin Kiinassa, meidän ostaman tavaran tuotannossa. Suomeen tuodaan intialaisia lääkkeitä ja niiden vaikuttavia aineosia. Tekstiilejä tuodaan sieltä viidenneksi eniten, ja marketeista löytyy huomattavan paljon intialaisia nahkakenkiä.

Juuri teollisuuden päästömääristä puhuttaessa pitäisi huomioida, mihin maihin sen tuotteet päätyvät. Nyt ne lasketaan vain tuottajamaan kontolle.

Verrattaessa suomalaisten ja intialaisten kulutuksen viisinkertaista eroa näkee sen syntyneen meidän varallisuutemme ja hyvinvointimme kasvusta. Me syömme lihaa, mikä aiheuttaa suuret ilmastopäästöt, henkeä kohti 80 kiloa vuodessa, intialainen viisi kiloa. Meillä jopa ruokahävikki henkeä kohti on yli 20 kiloa vuodessa.

Liikenteen päästöt yksilötasolla ovat aivan eri luokkaa. Intian suhteellisesti vähäinen yläluokka toki kirii meitä kiinni, mutta kansa kulkee jalan, polkupyörillä ja riksoilla, ja junat ovat ylipursuavan täynnä.

Meillä käytetään kaikessa työtä ja elämää helpottavia sähkölaitteita sitruunapuristimista raskaisiin työkoneisiin. Intiassa useimmilla ei ole näiden hankintaan mahdollisuutta eikä tarvettakaan; työn tekevät ihmiset.

Maailman hiilidioksidipäästötilastot laskettuna henkeä kohti ovat mielenkiintoista luettavaa. Pahimpia saastuttajia ovat öljyntuottajamaat. Toki siellä paikallisten kerskakulutuskin on huippuluokkaa, mutta heidän öljyään tuodaan myös meille.

Heti näiden maiden jälkeen listan suursaastuttajana on pikkuriikkinen Luxemburg, bruttokansantuotteeltaan yksi maailman rikkaimpia maita. Sen päästöt ovat jopa korkeammat kuin Yhdysvalloilla.

Naapureistamme Viron (13.) ja Venäjän (17.) päästöt ovat huomattavasti Suomen 27. sijaa korkeammat. Virolle on ensisijaisen tärkeää olla energiaomavarainen. Siksi se käyttää sähköntuotantoonsa pahasti saastuttavaa palavaa kiveä; tätä sähköä tuodaan myös Suomeen.

Ruotsin päästöt ovat lähes puolet pienemmät kuin meillä. Tämä kehitys alkoi 1970-luvulla, ainakin osittain siksi, että tuotantoa siirrettiin muihin maihin. Norjan sijoitus 22. eniten saastuttavana maana selittyy sen öljyntuotannolla ja kaikille näille maille yhteisellä vauraudella ja kerskakulutuksella.

Onko juuri ihmisten hyvinvointi johtanut maapallon pahoinvointiin?

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.