Torimyyjät häädetään Helsingin Kauppatorilta Putinin vierailun ajaksi

Poliisi neuvoo välttämään yksityisautoilua Helsingin keskustassa ja varaamaan aikaa siirtymisiin, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee ensi keskiviikkona Suomessa.

Vierailu vaikuttaa sekä Helsingin että Vantaan liikenteeseen. Autosaattueet aiheuttavat katkoksia Helsingin keskustassa sekä Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisillä teillä.

Helsingin keskustassa puolen päivän jälkeen Mannerheimintie on osan ajasta suljettu ja eri kohdissa tietä on katkoksia. Myös Pohjoisesplanadi on osan ajasta suljettu liikenteeltä. Pohjoisrannasta pääsee keskustaan Liisankadun kautta.

Kauppatorin toritoiminta Helsingissä on suljettu koko päivän. Kauppatori on suljettu kaikelta liikenteeltä puolenpäivän jälkeen.

Liikennejärjestelyt vaikuttavat satamiin suuntautuvaan liikenteeseen iltapäivällä. Eteläsatamaan pääsee lännen suunnasta. Katajanokan terminaaliin pääsee ajamaan vain Meritullintorin ja Kanavakadun kautta.

Suomenlinnan lauttaliikenne hoituu Katajanokalta

Kauppatorin vesiliikennelaiturit eivät ole keskiviikkona käytössä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevällä huoltolautalla. Myös Hakaniemestä liikennöi vesibussi Suomenlinnaan.

Yksityisiä veneitä ei sallita Presidentinlinnan edustalla.

Ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa ja sen eteläpuolisella merialueella sekä Malmin lentokentän alueella. Näitä laajempi rajoitusalue ulottuu pohjoisessa Riihimäen pohjoispuolelle, idässä Loviisan länsipuolelle, lännessä Lohjan länsipuolelle ja etelässä Suomenlahdelle.

Myös miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käyttö on kielletty poikkeuksellisen laajalla alueella.

